街友過父親節 1張賀卡兩行淚

2018年08月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

「爸爸，你過得好嗎？」昨天是父親節，新北市街友外展服務中心在三重區光興市民活動中心舉辦街友關懷活動，邀請100多位街友寫卡片表達對父親或孩子的思念，街友們生澀但慎重地寫下對親人的問候，有街友寫到辛酸處，潸然淚下。

街友關懷活動現場提供街友們義剪、義診與職業媒合等服務外，還有由清海無上師世界會日前捐贈的「愛海2號」洗澡車，讓街友們洗個舒服的熱水澡，適逢父親節，新北市街友外展服務中心特別邀請街友共度佳節，拿出卡片讓街友寫下對父親或孩子的思念。

街友阿宏（化名）寫道：「爸，記得您說過，兒子你不管在外面怎麼玩，但是記得要回家吃飯，在我心目中你是最偉大的，希望來生再做您的兒子」。

另一位街友小江（化名）年輕時誤交損友，不滿父親出言管教多次發生口角，隨後便在外打零工不再回家，因長年的疏離，父子心結越來越大，小江雖然對家有著憧憬，卻沒有勇氣再踏進家門一步。

小江說，幾年前得知父親年邁生病，他才終於返家照料生病的父親，但沒多久父親就去世，讓他非常後悔年輕時的叛逆，來不及陪伴父親。小江在卡片上寫著「天上的父親，10年了，您升士官了嗎？好想再聽您叫我一聲二呆啊…」寫到一半，激動停筆，不禁潸然淚下。

新北市街友外展服務中心主任吳慧盈表示，中心藉由書寫小卡片的方式，讓街友們把想對爸爸或子女的內心話說出來，也會協助有意願的街友將卡片寄回家，鼓勵街友們重新與家人連繫，進一步修復親情，早日回歸正常家庭生活。

(中國時報)