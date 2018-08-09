榮騰非法吸金49億 檢起訴5人

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中國時報
／桃園報導

榮騰網路行銷公司從2013年起，標榜「合法公司、銀行保證」透過網路吸引上萬人投資，桃園地檢署調查，榮騰以代號「榮騰一」完美三角矩陣招募會員，宣稱花4200元獲得1顆母球，依規則向上堆疊，7年內約可領回350萬元，受害者近2萬人，不法獲利近49億元，8日依違反銀行法等起訴公司負責人及相關幹部5人。

據了解，負責人陳為榮（55歲）自創「完美三角形矩陣」玩法，第一代會員先花4200元獲得1顆母球，之後每月再投入4200元就能獲得1顆子球，及公司贈送的1顆公球，把球投入虛擬三角矩陣，依各種排列規則就能獲利，大約7年內每顆球能領回12萬元，共獲利350萬元。

陳為榮再創「榮騰二」玩法，向會員佯稱投資制度已向公平交易委員會合法報備，至2017年10月，因發放獎金速度變慢，為安撫會員，另稱每月繳付5500元，可購買於會員網站刊登廣告權利，並取得11個序號投入三角矩陣，每序號經3月至10月不等時間，即可獲利10萬元，最快1年就能賺到12萬元。

檢方清查，榮騰非法吸金達48億7808萬餘元，陳為榮、陳宥麒夫妻將獲利拿來買豪宅，出入均租賃高級跑車代步，檢方查扣陳等5人及榮騰公司現金、銀行帳戶共97個，合計10億餘元，及名下共16筆房產，並向法院聲請宣告沒收、追徵其價額。昨晚接押庭法院諭知陳為榮1000萬元交保。

(中國時報)

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