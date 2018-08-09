選將打親子牌 社群戰開打

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中國時報
／台中報導

距離年底選舉只剩100多天，為爭取選民認同，參選人們紛紛善用社群媒體、搶票花招百出！被認為屬中間選民的青壯年族群，更是參選人的重點搶票目標，有人透過臉書力推社福政策、有人舉辦親子活動，還有人開闢「客廳會」，拉近與選民的距離。

趁著父親節，台中市第三選區市議員參選人林汝洲以「對父親的思念，轉化成守護鄉親的靠山」為題，強調自己與多數鄉親一樣、曾在困頓中成長與磨練，更以將對父親的思念昇華為守護鄉土的行動」。里長轉換跑道參選的林國佑與捲土重來的張正興，則透過臉書感念父親辛勞。

身為醫師的賴怡均下屆以無黨、白色力量參選，特別透過LINE、臉書強調自己是3個孩子的媽媽、社區家庭醫師，呼籲選民支持。曾代表民進黨參選立委的李順涼也透過臉書發表參選宣言，懇請鄉民們幫忙推薦。而現任議長的兒子林孟令投入選戰，更透過臉書與LINE猛打社群戰。

該選區現任議員陳世凱、吳瓊華則先後舉辦親子活動，吳瓊華邀掌中劇團到學校演出，吸引許多阿公、阿嬤帶孫子到場觀賞，以新穎的掌中劇演出博得青睞；陳世凱則推出《美力台灣3D》行動故事車活動，並邀紙風車劇團演出，盼打動爸爸、媽媽們的心。

代表民進黨投入該選區議員選戰的張家銨則推出「認識家銨＠客廳會」，強調只要5人以上就可預約時間、與張家銨面對面聊天，盼打破以往民代在台上、選民在台下的距離感。

(中國時報)

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