花200萬夾娃娃 研究生寫成論文

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中國時報
／嘉縣報導

近年來夾娃娃產業蓬勃發展，中正大學成人及繼續教育系碩士生趙亮鈞熱愛夾娃娃，他認為夾娃娃高手在玩的過程也是一種學習，因此寫成《深度休閒成人玩家投入夾娃娃機活動學習歷程之研究》論文，探討玩家著迷的原因及學習意涵，破除大眾對夾娃娃的迷思。

1989年生的趙亮鈞是高雄人，剛上研究所時，看到學長示範夾娃娃技巧後，趙亮鈞一頭栽進夾娃娃的世界，「當時覺得好有趣，這不就是成人教育談的非正式學習嗎？」

他光是夾娃娃，就花了近200萬元，為蒐集論文研究樣本，在夾娃娃店蹲點做田野調查，更向媽媽借錢開店，從客人中挖掘素人高手，找到5位玩夾娃娃機至少4年、各花費數10萬甚至百萬元的資深玩家參與研究。趙亮鈞說，這是在「非正式學習」領域，首度有人研究娃娃機玩家。

趙亮鈞在寫論文之餘陸續開了3間夾娃娃店，觀察趙亮鈞店內機台商品，不乏日本正版動漫公仔、3C產品、可愛娃娃。

趙亮鈞表示，自己是「場主兼台主」並不是向業者承租機台，從挑貨、批貨、擺設、調爪，都是他與夥伴一條龍作業，以自己過去當消費者的經驗，挑選吸引顧客的商品，甚至重新包裝，在店內也可以看到他如實報稅的單據。

趙亮鈞透還製作了1本多達10頁以上的《夾娃娃祕笈》，像是投幣前研究取物口的檔板高度、目標物形狀和位置、夾爪是否加裝止滑套和防甩片等，以及利用「甩爪」、「倒爪」等技巧，怎麼容易讓目標物靠近或順勢進入取物口。

台灣社會普遍認為夾娃娃是亂花錢、浪費時間，更別說和學習聯想在一起。趙亮鈞卻因此寫出碩士論文，對他而言，練就一身好「夾」功，從中產生學習動機，更因此展開學術研究。

(中國時報)

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