300輛大卡車 遊市區過叭叭節

空汙新法嚴管10年以上老車排放標準，全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街至高雄環保局長按喇叭抗議。圖為車隊行經中山路美麗島站旁一度塞車。（王錦河攝）

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中國時報
、實習記者陳家莉／高雄報導
自救會在環保局門前演出行動劇，控訴嚴法加車貸壓得司機們喘不過氣。（王錦河攝）

空汙法修法，老舊柴油車面臨被淘汰命運，全國老車司機自救會8日號召300多輛大卡車「路過」高市環保局、高市府，司機們狂鳴喇叭表達憤怒。有人帶著3歲兒子上街，說到去年剛買的二期貨車貸款還沒繳完就可能被禁行，當場落淚。

原為溫馨的父親節，全國老車司機自救會號召老車司機上街，在環保局、高市府前紛紛按鳴喇叭發出高頻「叭叭」聲，另類「慶祝」父親節，結果300多輛老車參與，所有車輛從起點出發，就花了將近50分鐘，沿途交通大受影響。

「產生噪音很抱歉，但惡質修法已讓司機活不下去！」自救會表示，政府沒周全配套就強制淘汰老車，未考慮1、2期老車還在背貸款，補助更是杯水車薪，痛批「官逼民反」，下午在市府更因被警方禁止使用麥克風，差點引發肢體衝突。

老車司機自救會要求，環保局應立即停止路邊攔檢，改以前往定點檢驗方式；此外，在汰換車配套措施未取得共識前，市府應暫緩畫設空品區，不能變相剝奪勞工工作權益。

環保局長蔡孟裕出面接受陳情，答應暫時停止路檢，待與交通局、警察局會勘擇定安全地點後，再公告實施駐點攔查；至於空品維護區，他強調相關子法還沒制訂，目前高雄未畫定任何空品區，將來畫設前會依法舉辦公聽會，傾聽各界民意。

(中國時報)

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