長臂猿父代母職 拉拔幼兒長大

2018年08月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

時值父親節，台北市立動物園也有一段感人的父子故事。去年父親節當天，白手長臂猿家族失去了媽媽「黛比」，爸爸「阿寶」於是一肩擔負起照料1歲寶寶「比波」的重責大任，經過1年，比波健康成長，也讓這段父代母職的故事更令人動容。

白手長臂猿夫妻阿寶、黛比非常恩愛，總共育有8個孩子，因為黛比母性很強，幾個孩子都在牠無微不至照顧下順利長大；而當黛比懷孕大腹便便時，阿寶也會善盡好爸爸的責任，幫忙照顧其他年紀較大的孩子，或是每到用餐時間，就先替黛比張羅食物，自己最後才進食，堪稱好爸爸、好丈夫的典範。

但就在去年8月8日，高齡31歲的黛比過世了，還留下剛滿1歲的寶寶比波。因為1歲大的白手長臂猿還不能完全獨立，一般來說在野外得等到至少2歲，才會逐漸不需要媽媽照顧，因此，當時比波顯得相當無助。

不過，最後阿寶一肩扛起照顧責任，例如時常抱抱比波，或是在比波玩耍、探索環境時，亦步亦趨跟在後面注意孩子的安全，還不時教導孩子生活的技能，稱職扮演好爸爸和媽媽的角色。受到阿寶影響，比波的哥哥們也開始幫忙照顧年幼的弟弟，讓失去黛比的家族，重新找回凝聚力。

動物園發言人曹先紹說，遊客若參觀到教育中心前的長臂猿島，不妨試著尋找白手長臂猿父子的身影，看看到底哪一隻是堅強老爸阿寶，誰又是年幼的比波。

(中國時報)