獨一無二 粗獷大叔燒出細緻兔毫

2018年08月09日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

陶藝家陳志忠有著粗獷外表，卻成功燒出細緻如兔毫的釉色，曾拜陶藝大師孫超為師的陳志忠，特別喜歡挑戰不可能的任務，專燒製成功率極低的釉色，他謙虛說，展場上看到近40件作品，其實家裡有超過400件都是失敗的，「不過因為找不到其他工作，就只好一直做。」

鶯歌陶瓷博物館8日起到9月2日在市民陶藝平台展出「之間不存在界線─兔毫之韻─陳志忠個展」，37件作品以兔毫天目釉為主，另也有展示木葉、油滴、銅紅天目、鈞釉及結晶釉的作品，一眼望去，繽紛多彩，目不暇給。

陳志忠說，目釉會因製程環境不同而有所變化，只能燒出相似的成品，每件作品都是獨一無二，《沫綠錐》呈現優雅的墨綠色，細緻如兔毛的線條隨著流線型的瓶身一傾而瀉；《紫焰紅》則是難得少見的紫色鈞釉，厚重的釉藥依附在坯體上，經過高溫火煉後，表現飽滿的色澤，還有各種顏色深藏於其中。

陳志忠說，自己與好萊塢影星阿湯哥一樣，特別喜歡「不可能的任務」，專門燒製成功率極低的釉色，展場上看到近40件作品，但其實家裡有超過400件都是失敗的，不過因為找不到其他工作，就只好一直做到現在。

陶博館指出，目前陳志忠的工作室在三峽，九份設有門市，作品常被日、韓、美、中國大陸等地的收藏家收藏，同時也是獲得「鶯歌燒」認證的廠商之一，提醒把握欣賞時間。

(中國時報)