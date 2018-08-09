三義鐵道自行車 今起開放購票

曾在勝興車站服務過的老站長劉森錦（右）時隔20年回來重溫舊夢，開心地駕駛著鐵道自行車重遊舊山線。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

三義勝興車站的舊山線鐵道自行車Rail Bike9日開始試營運，上午10點開放網路購票，10日就能搭上自行車暢遊舊山線。文化觀光局還規畫免費觀光接駁巴士，紓解三義的大量車潮，遊客也不須擔心停車與壅塞問題，透過大眾交通工具三義玩透透。

勝興車站自1998年停駛，2010年時曾復駛蒸汽火車，台鐵台中運務段長蘇鎮霖表示，蒸汽火車費用太過昂貴，路線養護成本高，無法持續，如今鐵路自行車不但適合親子旅遊，更能帶動地方發展，活化舊山線。

曾在勝興火車站服務過的站長劉森錦與站務員邱朝勝，8日身穿當年的制服到現場見證舊山線的鐵路重啟，皆對於鐵道能恢復生機，感到十分開心與感動。

舊山線鐵道自行車需先在網路購票才能搭乘，目前不開放現場購票。試營運期間，8月份每天開放上午11點與下午2點2個班次，9月1天則有上午11點、下午2點與4點3個班次，且每班次開放19輛車約有76個位置，未來則會視試營運狀況增加車數。

縣府文觀局長林彥甫表示，開放鐵道自行車將增加三義車流量，為舒緩壅塞交通，規畫免費舊山線觀光接駁巴士，將從三義火車站發車，沿途經過勝興車站、魚藤坪、木雕博物館等，讓遊客能透過大眾工具玩遍三義景點。

(中國時報)

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