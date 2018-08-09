北門紅蔥頭田 流蘇鷸現蹤

台南北門三光、慈安里一帶因土壤帶有鹽分，夏季有引水灌田養土的習慣，因此食源充足，鳥類聚集，近年來還有黑面琵鷺族群棲息，鳥友估計種類有百種以上，是最接近村落的賞鳥點。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導
有鳥友拍攝到少見的流蘇鷸，也吸引其他鳥友前來朝聖。（鳥友黃永豐提供）

台南北門三光、慈安里一帶多種植紅蔥頭，因為鄰近出海口，土壤帶有鹽分，農民在夏季時會引水灌田養土，因此帶來豐富食源，成了鳥類聚集處，大剌剌就在田中覓食，絲毫不怕人，近年來成了黑面琵鷺族群棲息地，還有不少罕見候鳥，最近有鳥友拍到極少停留的流蘇鷸，po上網後吸引不少外地鳥友前來朝聖。

三光里長曾進祥說，這一帶種植紅蔥頭面積近80公頃，占北門區6成以上，因為鹽分土壤，種出來的紅蔥頭辛辣夠味，很受市場歡迎，每年3月採收後就會休耕，夏季時為調節土壤鹽分，會引水灌田，水中自然就會有螺類、魚、蟲生長。

或許就是因為食源充足，吸引鳥類前來，包括常見的白鷺、高蹺行鴴、燕鷗、埃及聖睘鳥等，絲毫不怕人，成群結隊的在田中覓食，民眾不需要望遠鏡，站在一旁農路上就能看得清楚，堪稱最近的賞鳥點，近年來也成為黑面琵鷺棲息地，族群大約在3、40隻，因此成了賞鳥人的新據點。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐也是資深鳥友，17年的生態攝影經歷中，拍攝過不少珍貴鳥類，他日前就在這裡目擊到流蘇鷸。

黃永豐說，這類候鳥僅是過境，很少停留台灣，每年目擊隻數都在個位數，繁殖期雄鳥羽色多樣是一大特色，可惜這時並非繁殖期，但仍難能可貴，他將照片上傳，這幾天陸續有鳥友前來朝聖，讓小村莊頓時熱鬧起來。

(中國時報)

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