3死車禍 肇事者欲30萬和解

2018年08月09日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

去年8月，屏東護理師楊淑婷駕車時疑因癲癇發作，連闖2個紅燈、撞擊3輛車，造成國軍士官長楊德文一家3死2傷，死者遺孀簡姓婦人在法院調解庭前夕於臉書PO文指出，整起事件肇事者不僅沒道歉，其丈夫更打算以30萬元和解，聘僱律師更嗆「要知足」，讓她苦嘆，「這社會病了嗎？」

這起重大死亡車禍發生在去年8月4日晚間，36歲楊姓女護理師下班駕車返家行經萬丹鄉西環路時，撞上楊姓士官長一家五口汽車，整起車禍共釀3死9傷。

死者遺孀簡姓婦人在臉書無奈說，「前次調解過程，肇事者先生指著我的鼻子頤指氣使大聲咆哮了2次，第一次說願意用30萬和解，我懷疑了，3死2重傷價值30萬！」

這也就算了，加上對方律師又一直碎碎念，妳要知足了，還有保險可以理賠，不然妳一毛都拿不到，趕快和解不要繼續浪費大家時間，法官也會同情肇事者夫妻還有小孩要養，不可能判太高的，又不斷強調，他們沒有錯，是因為癲癇發作才會這樣。

簡婦在車禍後持續到院復健，唯一生還的女兒身心也受影響，她質疑，這社會病了嗎？為什麼做錯事的人可以這麼理直氣壯。

肇事楊姓護理師委任律師則否認說過這些話，並澄清說，非常能夠理解對方心情，也強調都以同理心在進行調解，不過這時候惡言相向恐會影響和解誠意。

(中國時報)