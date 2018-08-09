駁收買說 陳子敬堅持選到底

友善列印
中國時報
／台南報導

無黨籍台南市長參選人陳子敬8日上午在玉井地區成立競選服務處，多名地方人士出席相挺，對於近日謠傳「陳競選台南市長是遭綠營收買，要破壞藍營布局」，陳子敬除了駁斥不實謠言，也強調年底選戰他絕對不會退讓，會堅持選到底。

陳子敬8日上午在玉井成立競選服務處並舉辦茶會，前玉井鄉長葉枝成擔任會長，由陳子敬授旗宣誓出征，立委周陳秀霞、參選台南市第4選區（楠西、南化、玉井、左鎮）市議員的兒子周奕齊到場表明合作意願，還有前左鎮鄉長吳茂周、前楠西區長江新穎等地方人士都到場相挺。

陳子敬受訪表示，近日地方謠傳民進黨高層花錢收買他，要他出來選台南市長破壞在野陣營選舉布局，「都是不實謠言！」當時國民黨沒有人出來選，包括朱立倫、洪秀柱和吳敦義都曾拜託他出來選，高思博也是在他決定參選後，才宣布參選台南市長，被綠營收買的說法是無稽之談。

對於藍營是否有整合意圖？陳子敬表示，現在談整合為時已晚，「大陸要併吞台灣，你會給他併吞嗎？」他強調，將參選到底，之後也會在市區各地舉行造勢活動，以表明絕不退縮的意志。

陳子敬表示，他擔任台南市警察局長期間，在山區實施護農行動，曾經赴南化關山里執行3次護農專案，深刻體認到山區的建設確實落後，承諾未來當選後將致力發展山區觀光，落實農業的外銷市場，並設置農保基金，吸引更多年輕人回鄉打拚。

(中國時報)

張瀞分服務處 幫爸爸抓龍紓壓 澎湖直升機後送 自付額降為3萬元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。