駁收買說 陳子敬堅持選到底

2018年08月09日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

無黨籍台南市長參選人陳子敬8日上午在玉井地區成立競選服務處，多名地方人士出席相挺，對於近日謠傳「陳競選台南市長是遭綠營收買，要破壞藍營布局」，陳子敬除了駁斥不實謠言，也強調年底選戰他絕對不會退讓，會堅持選到底。

陳子敬8日上午在玉井成立競選服務處並舉辦茶會，前玉井鄉長葉枝成擔任會長，由陳子敬授旗宣誓出征，立委周陳秀霞、參選台南市第4選區（楠西、南化、玉井、左鎮）市議員的兒子周奕齊到場表明合作意願，還有前左鎮鄉長吳茂周、前楠西區長江新穎等地方人士都到場相挺。

陳子敬受訪表示，近日地方謠傳民進黨高層花錢收買他，要他出來選台南市長破壞在野陣營選舉布局，「都是不實謠言！」當時國民黨沒有人出來選，包括朱立倫、洪秀柱和吳敦義都曾拜託他出來選，高思博也是在他決定參選後，才宣布參選台南市長，被綠營收買的說法是無稽之談。

對於藍營是否有整合意圖？陳子敬表示，現在談整合為時已晚，「大陸要併吞台灣，你會給他併吞嗎？」他強調，將參選到底，之後也會在市區各地舉行造勢活動，以表明絕不退縮的意志。

陳子敬表示，他擔任台南市警察局長期間，在山區實施護農行動，曾經赴南化關山里執行3次護農專案，深刻體認到山區的建設確實落後，承諾未來當選後將致力發展山區觀光，落實農業的外銷市場，並設置農保基金，吸引更多年輕人回鄉打拚。

(中國時報)