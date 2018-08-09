蘇選戰經驗多 侯友宜壓力大

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中國時報
宋原彰／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜8日接受廣播節目專訪，說自己是第1次參選，對手蘇貞昌卻已擔任過省議員、縣長、總統府秘書長、行政院長，甚至選過正副總統，坦言壓力非常大，他強調自己當警察時經歷無數次槍戰，不管別人怎們說，只要帶著正向力量往前走，邪永遠不勝正。

侯友宜競選團隊清一色是年輕人，他表示，因為大家經驗不足，一路上跌跌撞撞，不過有很多不同的聲音與意見可以匯集，團隊凝聚力強，但面對對手有豐富的參選經驗，還是很有壓力。

侯友宜自嘲「心臟很大顆」，表示自己從基層刑警做起，抓重大要犯就是堅持抓到底，經歷過無數槍戰，走過多次生死門，相信心中無愧、秉持一貫態度，就可以打贏。

至於侯友宜提到「邪不勝正」，外界解讀是隱喻蘇貞昌為「邪」，他強調，選舉過程要用正向力量去選，不要有抹黑，不要有奧步，並非專指誰。

侯友宜被問到怎麼過父親節，他表示並沒有特別計畫，僅打電話、互相問候；談到印象最深刻的父親節禮物，是當年辦案回家時間晚了，竟發現女兒在冰箱上貼上小紙條，上頭寫著「老爸加油，案件要破、歹人要抓！」

侯友宜不忘家中年邁父親，在臉書粉絲團公開影片，內容是掛在辦公室的一幅畫，畫中是父親當年做生意的腳踏車，他說，當年就是靠著父親騎著腳踏車，頂著豔陽，到鄉下載豬來賣，才能養活一家人，看著這幅畫，教我不忘本，因此想向家中90歲的父親說聲謝謝。

(中國時報)

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