溪口鄉長參選爆炸 綠3人表態

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣溪口鄉2018鄉長選舉參選大爆炸，民進黨開放自由參選，目前已有3人表態，包括現任代理鄉長孫維聰、現任嘉義縣議員詹金繪、素人王梅峰，此外，無黨籍的現任鄉民代表陳世楓參選意願也相當高，目前仍在評估中。

溪口鄉長劉純婷2017年轉換跑擔任鄉農會總幹事，代理鄉長孫維聰曾任嘉義縣府祕書，孫維聰表示，代理1年多的時間以來，發現溪口一些問題，希望未來繼續為溪口服務，推動溪口農業發展，找出屬於溪口的特色，並對外行銷，目前選舉主軸定調為「活力溪口」。

現任嘉義縣議員，民進黨籍的詹金繪表示，自己從鄉民代表、縣議員，一直在基層為民服務，也替家鄉溪口爭取消防分隊、自行車步道等建設，選舉主軸定為「真正建設，繪出進步」，她也向孫維聰喊話，指孫非民選鄉長，應辭職參選，避免有利用行政資源之嫌。

政治素人王梅峰則表示，自己雖為民進黨籍，卻是政治素人，他沒有包袱，也沒有任何政治利益考量，國小主任退休後便自台北返回溪口，覺得溪口長年不進步，因此決心參選「做志工鄉長」，選舉主軸定調為「素人執政，清廉保證」。

對溪口鄉長選舉，有3名民進黨員互相競爭，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠表示，黨方面希望參選人可以私下進行整合。

另外，現任溪口鄉民代表，無黨籍的陳世楓認為，溪口20多年來沒有進步，看不慣「家族政治」，未來當選要做國中小教育的提升、老人福利，自己的優勢是沒有黨的包袱，能做想做的事，目前約有8成機會參選。

(中國時報)

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