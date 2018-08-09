救觀光 三星促開放清水地熱

清水地熱遲未開放，讓地方擔憂影響觀光，昨三星鄉長黃錫墉（左五）等人要求開放野溪與園區局部開放。（李忠一翻攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉天送埤附近的清水地熱，因宜蘭縣政府施作工程，傳出年底才開放，三星鄉長黃錫墉等人8日前往會勘，表達盡速開放救觀光的心聲，縣府回應說，園區施工車輛進出頻繁，不宜開放，但強調開放後將提供優質的環境，吸引大量遊客造訪。

三星鄉公所指出，天送埤附近的清水地熱園區延後開放，嚴重打擊鄉內的旅遊與餐飲業；觀光業是三星鄉重要的經濟命脈，大同鄉清水地熱與三星鄉天送埤、長埤湖、九芎湖組成「天長地久」帶狀景觀區，長久以來人氣不墜，是鄉政繁榮的幕後功臣。

黃錫墉表示，三星是偏鄉，遠離市區，只有具吸引力的景點，才能讓遊客再次造訪，籲請縣府規畫配套措施，希望開放未受工程影響的野溪與園區局部區域；清水地熱長期以來是親子休憩熱門景點，盼縣府提早開園，讓三星觀光榮景重現。

縣府工旅處表示，清水地熱園區遊憩據點特色加值補助計畫3期工程，因相關執照及設施審查期程進度延展，預計今年12月初開放，為顧及遊客安全及施工品質，且考量遊客進出園區僅單一道路，施工車輛頻繁進出，園區亦無水電供遊客使用，現階段不宜開放。

縣府強調，新建工程完工後，將提供全新景觀池、景觀步道及農產品展售區等優質的遊憩環境，定將吸引大量遊客造訪，請大家耐心等候。

(中國時報)

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