插畫家夫妻 把世界風景帶回嘉

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中國時報
／嘉縣報導

出生台灣的Cinyee Chiu和來自哥倫比亞的Ricardo Nunez Suarez這對年輕插畫家夫妻，2人旅行多國，透過行腳畫出他們眼中的世界，受嘉義縣文化觀光局邀請，2人首度在嘉義辦插畫展，不僅展出作品，現場也有多隻出自國際知名插畫家之手的彩繪鳥，不但陪伴夫妻倆到處旅行，也成2人推廣插畫藝術最佳寫照。

台大商學院畢業的自由插畫家Cinyee Chiu到美國學習最喜歡的插畫，進而認識來自哥倫比亞的丈夫，Cinyee的作品色彩鮮明、線條豐富，首次在台辦展的Ricardo 作品多以鉛筆為媒材，筆觸細膩，畫風知性沉穩，2人都把旅行經歷呈現在作品中，並透過《無限．夢想在眼前》展覽，把世界風景帶進嘉義。

來到嘉義辦展，Cinyee表示很開心，指她和Ricardo首次在嘉義進行聯展，還特別走訪阿里山，很幸運在短暫時間內欣賞到充滿陽光及雲霧繚繞的阿里山，天氣變化所呈現的多種樣貌在作品中都可以看到，另外像是雞肉飯、牛肉麵也被收藏在畫筆之下。

8日記者會上，Cinyee指他們除了邊旅遊邊創作，也會拜訪當地的插畫家，並準備紙鳥讓插畫家創作，而這些彩繪紙鳥也一路跟著他們走訪其他國家，目的是想讓台灣或哥倫比亞等插畫產業不盛行的地方，不僅透過他們的作品，也從紙鳥認識插畫藝術。

本身對畫畫很有興趣的嘉義縣長張花冠昨也和Cinyee、Ricardo 即興用蠟筆作畫，張花冠手繪父親節卡片，祝天下偉大的爸爸父親節快樂。

(中國時報)

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