黑色幽默保護不了勞工

2018年08月09日 04:10 中國時報 包正豪

華航罷工總是媒體焦點，上回是空服員罷工，還碰上蔡英文總統出國訪問，所以印象當中顏值高的空服員走上街頭罷工，立刻吸引媒體和網路鄉民的目光，也給予支持。因為聲勢浩大，剛剛接任華航的何煖軒董事長為了迅速「擺平」罷工，幾乎是全盤接受勞方要求，甚至還加碼適用於未參與罷工的其他員工，於是華航罷工在「勞方全面勝利」的表象當中「和平落幕」。只是王子和公主從此以後就過著幸福美滿的日子，這個只存在童話故事和迪士尼卡通裡面，現實當中不可能。

當輿論漸次冷卻，華航管理階層發現當初答應得太快，話說得太滿，實在無法負擔後，不是回頭去和工會協商、真正做到「開誠布公」，而是不履行當初答應的條件，甚至於開始秋後算帳，這其實反映出來一種很可怕的政府治理心態，就是「騙」。

勞動權利當中很核心的一個權利就是「罷工權」，在勞資雙方地位實質不平等，勞工普遍居於劣勢地位的時候，合法的罷工權利讓勞工有機會能夠團結起來去向資方抗衡，以避免資方的過度侵害。資本主義下的資方，在勞方沒有合法罷工權時，惡劣到什麼程度，從馬克思的研究當中就可清楚看到，超時工作、勞動環境惡劣、童工的壓榨，乃至於女性勞工的被歧視，都因為資方掌握勞工生計所需而不斷上演。

都過去百年了，現在的台灣，政府明明白白地制定法律，譬如《勞動基準法》等來保障勞工權益，但還是經常看到資方壓榨勞工的消息，就知道「徒法不足以自行」，訂了法律，政府就應該要確保勞工能夠在安全無虞、不需要擔心失去工作的情況下，合法地行使罷工權利，取得和資方同上談判桌的機會。但是，我們的政府卻是一個極度偏袒資方的政府。

從總統、閣揆到勞動部，這些政府機構的言論和行為，都寄望資方有「良心」，能夠主動地改善勞動權利，提高勞動薪資。好笑的是，當政府用法律去規範資方必須要滿足最低條件，都還有這麼大量的企業主會想方設法逃避，然後政府不思運用法律去制裁這些違法的企業主，還替他們解套，說相信企業主會將利潤分享給勞工，用所謂的「善意」來搪塞勞工和社會大眾，實在是匪夷所思。

個人一直想不透，為什麼民進黨政府要這樣做，寧願說空話而不願意採取具體行動來保護勞工權益。華航面對機師罷工的反應，解答了我的疑惑，我才恍然大悟，原來我們的政府根本就是用騙的。所謂保障勞工權益是假的，擔任資本家代言人才是真的。這次華航和長榮工會投票通過，取得合法罷工權利。

照理說，華航是國營事業，動見觀瞻，具備政策指標意義，應該要接受這個結果，坐上談判桌，勞資雙方協商取得共識後，找出新的解決方法。可是華航這家國營航空公司竟然去向法院提出申告，指稱「工會沒有罷工權利」，試圖阻擋勞工爭取自身權益。在這個案例裡，我們看到華航的資方就是政府，為了保障自己的權益，不惜踐踏勞動權利。政府立法保護勞工，國營事業剝削勞工，這是多麼諷刺的一件事情，但卻活生生地發生在我們面前。這是一個騙子治國的最佳黑色幽默吧！

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)