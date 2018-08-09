大陸消費金融行業的發展趨勢

2018年08月09日 04:10 中國時報 巴曙松

當前大陸在「去槓桿」的過程中，金融監管力度全面加強，消費金融的政策生態也直接受此基調的影響。隨著金融框架日趨明晰，大陸的消費金融行業正迎來內部洗牌整合階段。無資質的機構將難以開展業務，不合規的業務開展方式將難以為繼，行業集中度有望明顯提升。

從目前趨勢看，持牌消費金融公司必然會面對以下幾個方面的挑戰：

一是資金來源渠道與融資成本制約行業發展。根據當前的監管要求，消金公司的資金來源僅限於註冊資本、股東存款、向境內金融機構借款、發行ABS和同業拆借資金。其中，消金公司通過發行金融債券、同業拆借融資有較高的准入門檻。

2017年12月，大陸政府下發《關於規範整頓「現金貸」業務的通知》後，從市場上觀察，總體上消金公司的資金成本走高，資金壓力上升。一方面，《通知》要求小額貸款公司資金來源要受到監管機構審慎管理、銀行理財投資等資管資金不得投資於現金貸、P2P機構不得撮合銀行業金融機構資金參與P2P網路借貸等；另一方面，《通知》對消金企業的高槓桿率進行了嚴格限制。資金來源渠道約束與資金成本上升成為消金公司的明顯挑戰。

從2017年12月開始，為了滿足監管要求、化解資金壓力，同時也為公司儲備更多「子彈」，大陸不少消金公司開啟了一輪增資潮。截止2018年5月，已有6家持牌消金公司宣布增資計畫，註冊資本在10億元（人民幣，下同）以上的公司將越來越多。

二是客戶定位下沉，風控能力面臨更高的要求。大陸目前仍有9.6億人無正式信用紀錄，大部分消費類貸款客戶都是無信用卡、無徵信的「白戶」，集中在中低收入家庭及小微企業、個體工商戶。作為傳統個人金融服務的延伸，較低的客群准入門檻，也為消金公司的風控提出了更高要求。

首先，大陸個人徵信體系建設還有待完善，尚不足以支撐消費金融的整個審批及風險防控需要。雖然傳統金融機構掌握著不少信用資料，但這些資料往往封閉性高、獲取難度大，多數資料無法與消金企業共用。此外，各消金公司之間的資訊往往並不透明，通常是每個消費金融平台都單獨採集徵信資料，使得各平台的徵信資訊形成資料孤島。一旦形成資料孤島，就可能出現多平台重複借貸以及借舊還新等不良現象。

其次，隨著企業服務物件的快速下沉，客戶風險自然相應上升。當信貸規模急劇擴張時，一旦消金公司面臨的違約比例上升，就很可能使整個公司的經營難以為繼。

三是多方力量角逐，消費金融行業競爭趨於激烈。消金市場的巨大潛力，吸引不少競爭者參與，也使得市場主體日益增加，產品、場景等方面的競爭不斷增強，也給持牌消金公司帶來發展壓力。

當前大陸消金市場的參與者包括銀行、持牌消金公司、互聯網金融公司和以P2P、消費分期平台為代表的其他消費金融平台。在當前市場上，商業銀行擁有顯著的資金成本優勢，信用卡早在10年前就已進入市場；互聯網金融公司憑藉高流量、場景渠道獲得快速發展。此外，消費分期平台通過早期的推廣累積客戶，也成為他們長期發展的關鍵。多方力量角逐，持牌消金公司不得不探索新的業務模式。

根據當前的監管要求，消金企業不得開展房貸、車貸業務，且所放貸款期限在1至12個月、金額在20萬元以下。這明顯壓縮了持牌機構的業務發展空間，若無法創新出適合當下消費需求且滿足監管要求的借貸產品，便難以與新的競爭者抗衡。

因此，在強監管時期，業務合規推動的行業洗牌、內部風控加強、消費場景拓展將是大陸消金行業發展的重要方向。對整個行業而言，建立完善互通的個人徵信系統尤為重要。另外，借助科技提升風險管理能力也將成為發展趨勢；而面向特定消費場景（如裝修分期、教育分期、醫美分期等），未來有較多提升空間，預計也會是各大消金機構的主戰場。

（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)