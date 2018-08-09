2018年08月09日 04:10 中國時報 謝衣鳳

「台杉案」沸沸揚揚，國民黨立院黨團稱之為「民進黨搞錢2.0」，日前台杉聲明稿對於立委質疑的「搬錢三部曲」指出，2支創投基金規模達共達105.5億，除了國發基金，過半數投資人都是民間業者，與國民黨立委所認為近7成由泛公股投資不符。隨即有爆料指出台杉投資顧問管理公司資本總額1.26億，來自國發基金的5000萬、工研院100%投資的創新工業技術股份有限公司7500萬及台銀100萬，從其資本結構可知都是來自政府或政府的孫公司。

政府扶植新創產業本是一樁美事，「台杉」這家國家級投資公司與國發基金創新投資精神牴觸之處，參與投資的全部官股比例不超過49%為原則，但是「台杉」39.7%來自國發基金，另外59.5%來自政府捐贈成立工研院100%投資的創投公司，所做的業務與國發基金相同，但可向投資該公司基金的泛官股銀行、中華電信、甚至國發基金本身等投資人「合法地」收取每年2.35%與2.5%的基金管理費，約3.4億的管理費。

再者，從國發會「產業創新轉型基金」1年多所投的幾個案子看來，其中如興與三顧都是借殼上市的公司。「如興」被立委黃國昌質疑國發基金參與的14.8億現增，被拿去併購總經理孫瑒的中國玖地集團，之後又併購中和羊毛，並於併購中和羊毛1個月後，隨即宣布減資，一連串的財務操作讓人看不出經營績效，僅止於美化財表。

另一家產創基金投資的借殼公司就是跨足再生醫學的三顧，其獨立董事之一就是「台杉投顧」董事長吳榮義，產創基金扶植新創產業的亮點，卻被國發基金用來併購陸企美化財務報表與近親繁殖等話題遭掩蓋了。

台杉公司聲明稿宣稱2支基金募資並無不法，但目前各界的質疑在於，「台杉投顧」原始的資金來源皆來自政府及其孫公司，和其用50萬資本額成立的「台杉生技」所募集2支基金，「台杉水牛」與「台杉水牛二號」，其募資來源6成以上都是來自於泛公股的銀行與公司，但「台杉」的設立規畫使其投資內容無法公開讓民眾檢視，有損政府扶植新創產業的美意。

「台杉」日前的澄清稿，就如同吳音寧拿著《台北市政府投資事業管理監督條例》第9條，市府資本額未超過50%來規避市議會的質詢一樣引發爭論。台杉募資合法，但不代表背後毫無政治運作，立委揭露的「台杉投資管理委員會」成員皆是扁朝高官，可見一斑。

金管會去年12月底，放寬銀行轉投資事業規定從5%到100%是否量身訂做可受公評，台灣經濟的確需要再一次的轉型，但以幫助台灣經濟轉型之名而行掏空台灣之實也不得不防，所以未來「台杉」如何幫助台灣產業再一次轉型，也應該要攤在陽光下讓大家檢驗。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)