2018年08月09日 04:10 中國時報 周陽山

匈牙利總理歐爾班日前在羅馬尼亞公開演講，他在羅國境內匈牙利族裔一年一度的聚會中表示，中東歐國家需要一種有別於「自由民主」的另類民主。他強調應重視民族主義與基督教價值，並堅決反對外來移民。這也就是目前在歐美和部分東亞地區快速蔓延的「不自由民主」（illiberal democracy）新趨勢。

歐爾班特別稱讚美國總統川普重視基督教的價值，同時反對外來移民。川普過去的首席戰略師班農稱贊歐爾班是「歐洲版的川普」，是一位「在川普之前出現的川普」！

但「自由民主」和「不自由民主」之間的區別是什麼？歐爾班表示，自由民主強調開放社會、自由主義和人權法治，並且繼承自1968年以來在歐美盛行的民權運動價值觀，但基督教民主卻反對這些元素。歐爾班和川普一樣強烈主張民族主義、反對外來移民，抵制司法獨立，且拒斥那些支持全球化的精英分子。

歐爾班是目前「中東歐向右轉」的代表人物，他的反自由民主言論已持續多年，而且備受國際矚目。近年來，在波蘭、捷克、奧地利、斯洛伐克、義大利等地，這種反自由民主與人權法治的新型民粹主義日益勃興，且已成為一股右翼政治的新主流。

而在台灣執政的民進黨兩年多來也逐漸走上了這一條道路。雖然上述這些中東歐國家不可能支持台灣獨立，或反對一個中國，但他們都選擇以實際的行動拒絕自由民主、反對分權制衡、扺拒人權法治的作法，卻無分軒輊。

在民進黨方面，其具體主張是：一、堅持台灣民族主義，反對兩岸互惠交流，並限制大陸移民及其人權。二、強調台灣主體性，拒斥中國認同、對抗大中華意識、反對憲法一中。三、以實際行動反對司法獨立和分權制衡，主張勝者全拿，權力不必受到節制，並且威脅將廢除不聽話的監察院與考試院。

四、拒斥憲政主義和程序正義，支持公投、鼓勵直接民主、推動民粹治國。五、積極推動世代鬥爭、藉轉型正義之名整肅國民黨，大幅度砍除軍公教人員退休金，罔顧憲政民主與法治尊嚴，強行通過年改。六、串連川普所代表的美國基督教右翼勢力、支持對中貿易制裁，即使台灣經濟受到牽累，也在所不惜。

七、支持印太同盟、主張全面對抗中國，縱然威脅到台海和平與全民生存，也義無反顧。八、聯合日本右翼勢力、發動正名公投，肯定殖民統治，認同皇民化與奴化教育，修改學校教材、紀念軍國主義文物，為台獨法西斯化積極鋪路。

雖然民進黨迄今仍在口頭上支持民權主義和普世價值，但卻以實際行動結合各種「不自由民主」的極端政治勢力，積極構建國際極右翼策略聯盟。不僅在堅持民族主義、反對外來移民、推動民粹治國、排斥人權法治這些做法上如出一轍，今後是否可能基於地緣政治考量，進一步形成準軍事聯盟？值得世人深究。（作者為金門大學教授）

(中國時報)