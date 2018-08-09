2018年08月09日 04:10 中國時報 吳建國

看到日前胡幼偉教授所寫〈柯文哲現象 南柯一夢？〉一文引起諸多討論，筆者有不同意見。

首先，大多數人都堅信「一人一票、票票等值」的民主制度，必能選賢與能，然而，證諸現實與結果卻與這個理想相去甚遠。主要的原因就在選民本身的素質與選舉本質有許多不美滿的缺陷。像選民很容易受到自己的主觀意識、人情壓力等「非理性」因素影響，最後投下的絕非「神聖的一票」。如此非理性投票行為的結果，自然與「選賢與能」的理想差之千里。

有了以上的認知，再來談所謂的「柯文哲現象」，到底終究是「南柯一夢」，還是「救台美夢」。如果從傳統的角度看，柯文哲的確並非理想的國家領導人，他沒有治國的班底、沒有堅強的政黨做後盾、沒有治國的經驗與能力，總之，在他身上可以找到太多太多的「不適合」。甚至當年他決定參選台北市長，也從沒有人看好。當選後，也沒有很突出的政績可供頌揚。但是他卻能得到民意的支持，這又是什麼原因？

其實，任何選舉最重要的就是要能當選，條件再好的候選人，若是不能得到選民的支持，終是無用武之地，這就是丁守中現在的尷尬處境。從最近的民調結果看，柯文哲年底的順利連任已是沒有懸念。如此高人氣民意的拉抬，2020年問鼎大位也是自然不過。柯文哲已證明他就是台灣「最大尾」，有人會不以為然，認為只是「南柯一夢」。然而，從「柯文哲現象」到「柯文哲時代」，看來已不是「政治神話」，而且極可能成真。

可是，許多人在批評柯文哲的時候，都是從表象著手，例如說他亂講話、不懂禮貌、穿著隨意、物化女性、不懂待人、不會領導統御，以致3年多來市府首長頻頻換人，然而，在做這種批評的同時，是否能從另類的角度看到他的優點呢？如他說話不得體，正是他「真實」一面的展現；他的穿著隨意，不改沒做市長之前的作風，甚至出國坐經濟艙，可見他「樸實」的一面。而他說錯話就立即道歉、做錯事也能改的諸多事例，也充分反映他「務實」的本質。

他每天早上7點就到辦公室，一般都要到10點以後，才能結束一天繁忙的日程。正因為他的過分投入公務，造成許多過慣朝九晚五好日子的公務人員難以適應，辭職或調職求去的人員增多，不能怪他不懂做人，反而是他認真從公的結果。

至於擔心他在沒有政黨奧援的情形下，如何能得到立法院的支持，通過重要的施政方案，更是「杞人憂天」的想法。就看現在的民進黨是在「完全執政」的優勢下，卻毫無作為，可見重點在施政能否得到民意的支持，而不在乎是否占有絕對多數的立法院席次。

看來「柯文哲時代」冰山已然冒出，謹拭目以待！（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)