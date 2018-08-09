不能用一黨正義抹除台灣記憶

2018年08月09日 04:10 中國時報 主筆室

曾經伴隨四、五、六年級生共同走過青澀歲月、帶動校園民歌風潮的救國團，繼婦聯會之後被行政院黨產委員會認定是國民黨附隨組織，可能走入歷史。然而，它們和所有曾追隨國民政府遷台的機構和人員一樣，都見證了台灣歷經「八二三炮戰」戰火試煉、全台軍民胼手胝足、振興中華文化、打造復興基地的所有成就與辛酸，這是台灣全民共同走過的珍貴記憶，民進黨不要認為抹除了這些「附隨組織」、刻意遺忘這段歷史，就能刪去全民的記憶。積極連結這段艱苦且光輝的歲月，才是台灣邁向未來的成長動力與內聚的情感基礎。

回顧自50年代以來，台灣走過的每一步無一不是步步艱險，如臨深淵、如履薄冰。沒有古寧頭戰役和八二三炮戰，沒有金馬前線軍人奮不顧身、犧牲赴難、保家衛國，沒有金馬民眾在炮火考驗與死亡威脅中支援國軍，就沒有今日的台灣；沒有自大陸遷台的大思想家、教員、技師甚至是佛、道大師，也沒有今日人文薈萃、宗教鼎盛的台灣；沒有自軍隊退伍老榮民的奮鬥，就沒有壯麗的中橫公路和滿街飄香源自大陸各省的家鄉美味；台灣從文盲普遍到教育普及，從家庭手工業、組裝塑膠聖誕樹到高科技發達的台灣製造業；一路走來，沒有人可以割斷全民不分省籍、地域和宗教信仰共同走過的歲月，也沒有人能剝奪全民共同參與創造台灣奇蹟的榮耀。

遺憾的是，因特殊混亂時代爆發的「二二八事件」不幸動亂；因特殊環境形成的國府動員勘亂體制，都在台灣民眾心中造成極大陰影，在台灣追求民主改革的過程中，經過在野陣營不斷攻訐、渲染，只取其惡、不計其善，導致國府治台幾至一無是處，甚至成省籍情結與統獨對立根源。

以婦聯會為例，前身是1950年第一夫人蔣宋美齡的成立「中華婦女反共抗俄聯合會」，是最早的婦女組織。當時婦聯會定期舉辦慰勞三軍官兵及憲警人員，協助政府推動教育及救助殘障弱幼同胞，成立縫衣工廠、母職講習班，播放電影與捐建眷舍等，尤其在捐建眷舍方面，總計協助建立176個眷村，占眷村總數的1/5。蔣宋美齡在1967年成立的振興復健醫學中心，為大量因小兒麻痺而成為肢障的兒童提供醫療與復健，成立華興育幼院以收容陣亡軍士的孤兒，這些慈善工作無可指摘、毫無私利私心。但如今一提婦聯會，卻只集中在討論資產問題以及後來的流弊，但這些流弊和成立初期根本無關。

再看救國團，原為隸屬國防部總政部的政府機關，後來改由行政院督導的「社會運動機構」，民國78年後才建制為公益性社團法人。雖然不容否認，改制前的救國團有濃厚的黨國色彩，但它卻是當時中學及大專以上學生，得以優惠價格參與課外學習、啟蒙思想學習藝文和遊憩交友的優良管道，甚至不少四、五、六年級生的初戀就是在活動中擦出火花。救國團設立的張老師專線也從青少年輔導服務，轉為防治犯罪和自殺的諮詢專線。

其他如《國語日報》、中影公司，這些機構都曾對台灣有過無法抹煞的貢獻。如同金門、馬祖與東引前線，我們不能在邁入民主化後，一味全盤否定他們的貢獻。尤其近日金門自福建引水之爭，更顯得民進黨政府急欲切割並否定國府治台歲月，無視於金門過去是保衛台灣安全的前線，未來卻可能變身為兩岸和平促進者和新制度實驗地的新角色。

金馬走過八二三炮火的洗禮，如今小三通帶給金門的榮景不再，金酒鼎盛時期也已過去，誠如大陸國台辦主任劉結一在通水儀式上所言，從圍頭半島眺望一水之隔的金門島，兩岸關係發展歷程，令人感慨萬千，兩個曾經炮火紛飛的軍事前線，而今廈門已變成百業興旺的兩岸交流合作前沿。在通水後，我們應當樂見並且協助金門再完成和大陸「通電」、「通橋」的新三通。

民進黨執意推動轉型正義，追討國民黨黨產和附隨機構，或許滿足了民進黨的「正義」，卻不能冀望透過不正當的行政權力運作，就此抹去台灣民眾對中國的記憶和情感，相反地，台灣民眾對過往歲月的懷念，隨著民歌傳唱走過40年後，依舊記憶鮮明、情緒澎湃。

兩岸確實密不可分、休戚與共的命運共同體，兩岸和平和雙贏能不能在我們這一代兩岸中國人手中，共同締造出來，就在民進黨政府轉念之間。

(中國時報)