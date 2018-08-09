賴清德說錯了

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中國時報
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行政院長賴清德日前接受媒體專訪時表示，目前勞工的平均薪資是48000元，因此，如果月薪不到這個數字的勞工朋友，可以跟老闆反應說，「你給的薪水太低囉！」

真的有網友就這樣向他的老闆爭取，結果被老闆打臉。再次證明，民眾如果真的聽信政府言，保證吃虧在眼前。

賴揆事後解釋，他所說的月薪48000元指的是「名目總薪資」，包含月薪、分紅、獎金等等；其次，因為這個數字是平均值，所以會有一半的人沒有達到這個標準。

然而，賴清德的這番解釋卻值得商榷。首先，賴揆談的是名目薪資，這種用語和計算標準實在太不接地氣了。請問，哪個勞工在評量自己的薪水高低時，會使用名目總薪資做為基準？分紅、獎金不是按月分發放的薪資，數額是變動的，可能月月不同、年年不同，應該跟經常性薪資分開來評量。

一般勞工所認知的月薪指的是經常性薪資，如果政府的施政效能能夠讓勞工的經常性薪資成長，才是真正的好消息。

其次，賴清德說48000元是平均薪資，所以會有一半的人沒有達標。這個說法也是錯的。因為「平均數」不是「中位數」，平均值是所有人的薪資加起來除以總人數，如果薪資高的人很高，即使人數不多，對平均數也會有很大的影響。

簡單講，一個郭台銘等級的高收入者可能可以抵過10萬個勞工，如此算來，低於平均薪資的人怎麼可能只有一半？事實上，根據主計總處「薪情平台網站」資料顯示，7成勞工低於「賴清德防線」，閣揆的認知顯然錯誤。

(中國時報)

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