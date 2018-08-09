2018年08月09日 04:10 中國時報 江靜玲

拜美國總統川普之賜，「假新聞」如今幾乎成為當今眾人都能琅琅上口的新語彙。川普今年7月首次到英國訪問，在記者會上指稱英國《太陽報》報導他對首相梅伊的批評是假新聞，即使訪談有錄音存檔。川普隨後在赫爾辛基與普丁晤面，返回美國後，這段期間川普又譴責或指控了多少假新聞大概已無人數算了。

當所謂假新聞的說法滿天飛時，人們開始懷疑到底該相信誰，誰是真的、對的。上周在義大利渡假時，連羅馬都未去過的老園丁羅貝塔問了一件很有意思的事，「妳覺得那個白宮發言人桑德斯真的相信她自己說的話嗎？」

一個簡單的問題，把我的記憶拉回到白宮那個總是擠得水洩不通的新聞簡報室。桑德斯真的相信她自己在新聞簡報中的各式陳述嗎？包括指控所謂的假新聞在內，我想她應該是盡量不碰觸自己的感覺吧。像個有絕緣體裝置的傳話機，調到一定頻率後登場，並以精簡銳利態度武裝自我，只要符合川普政策，真實與否不是最重要的。她的前任史賓瑟就是廢言太多，在無法自圓其說下，讓假面掉了下來，不得不求去。

有關假新聞，以色列作家哈拉瑞下了一個定義：1000人相信一個創造出來的故事達1個月之久，就是假新聞；若有10億人相信這個故事達千年之久，就是宗教。但因不想傷害信仰和信仰者的忠誠，沒有人說宗教是假新聞。

哈拉瑞撰寫《人類簡史》和《未來簡史》，宣稱無用階級崛起是21世紀最悲慘威脅之一，深信人工智能愈來愈聰明，使數10億人變得一點用都沒有，不是偶然，而是必然，因而聲名大噪的希伯來大學歷史學者在他的新書《21世紀的21個教訓》中，把注意力轉到了我們當下面對的現象，指出「假新聞」其實根本不是「新聞」，因為人類原本就是後真相時代動物，總是活在由謊言和小說故事編織的後真相中。

哈拉瑞認為，百萬年來人類都是活在後真相中，環伺21世紀初，2014年2月俄羅斯特種部隊入侵烏克蘭，侵占克里米亞半島，俄羅斯政府和總統普丁個人均再三否認那些進入克里米亞半島和烏克蘭軍人是俄國部隊，而以「在地方店鋪採購了像是俄國武器的自衛團體」描述這些俄國特種部隊，儘管普丁知道自己撒謊，卻神態自若，俄國人民也多把普丁視為強人，擁護普丁的說法。

類似情況，可以在日本發現迄今仍有否認南京大屠殺的聲音；在德國有人堅稱猶太集中營和滅族大屠殺是不存在的歷史。1969年時任以色列總理的梅厄則曾語驚四方的否認巴勒斯坦人，宣稱世界上永遠沒有所謂的「巴勒斯坦人」，直到今天，許多以色列人仍相信並抱持同樣立場，因為在阿拉伯語中，沒有「P」（Palestinian）這個字母。

所以，不要怪川普把我們帶到每天好像都得面對或跟「假新聞」爭戰的新世界，人類與故事和謊言早已並存了百萬年，一如哈拉瑞形容的：我們是後真相時代動物。重點是要培養自我判斷力和價值觀，天下沒有白吃的午餐，好訊息是要付出代價的，否則在訊息自由時代，假新聞將會變得更危險。

(中國時報)