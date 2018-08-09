修正兩岸條例 放寬交流限制

2018年08月09日 04:10 中國時報 郁慕明

「謙卑謙卑再謙卑」，蔡英文主席下達全黨的「命令」言猶在耳，結果不過短短兩年，民進黨便驕傲地說：「沒為年改大肆慶功，這樣還不夠謙卑？」立委蔡易餘更公開表示，要給陸配低於法定工資的薪水，把他們和其他外配差別對待，說這「只是剛剛好而已」。

民進黨如此狂傲，一方面仗著他們全面執政，一方面則訴諸團結對抗「中國」。然而，賴清德不才剛剛改口，要遵守奧會規定以「中華台北」參賽？當初力挺獨派「東奧正名」，如今落得唾面自乾，更說明是蔡政府先縱容獨派破壞現狀，才害得胡志強好不容易爭取來的東亞青運泡湯。

兩年多來，蔡英文口口聲聲「維持現狀」，但恰恰是她否定九二共識，兩岸關係才不斷惡化。然而，蔡政府依舊睜眼說瞎話，宣稱對大陸「善意」不變。試問：如果真是這樣，何以至今仍百般阻攔，拒絕修正對陸配的歧視待遇？

更有甚者，蔡政府還針對參與兩岸交流的台灣人，做出一連串懲罰和整肅。為了對抗大陸，可以犧牲台商返家過年的權益，讓他們無機可搭。想到大陸求學、任職、創業的台灣人，更隨時有被檢調以「國安」理由伺候的風險。連介紹台灣人如何到大陸就學，都已經被冠上「違法招生」的罪名起訴。

蔡政府能這樣對兩岸交流設立各種限制，同時對推動兩岸交流的人布下層層「陷阱」，靠的就是《兩岸人民關係條例》各種不合時宜、語焉不詳的條文。諸如人民不得與大陸任何團體有「政治性」合作，不得與大陸「政治性」組織有任何合作，不得違反「規定」為大陸教育機構招生……等等。其他像是陸配與外配不同的差別待遇，必須長達6年才能領身分證「定居」，也都包括在內。

蔡政府一再說大陸「打壓」台灣，但事實是大陸視台灣人民為同胞，所以不斷推出各種不同的惠台政策及青創機會。理論上，台灣各種人才進到大陸舞台，乃至對岸的國營企業，應該是大陸要防範台灣「滲透」才對。然而，結果卻是自詡自由開放的台灣，用過時法令上綱上限，「擴大解釋」侷限自己台灣人的發展空間，豈不諷刺？

當初《兩岸關係條例》立法，正值我擔任立委，那時主要考量是基於對等原則，保障人民權益。如今大陸對台灣全面開放，台灣卻對大陸處處設限，甚至阻撓台灣人到大陸發展的機會。如果蔡政府真要表示善意，何不修正《兩岸關係條例》，放寬對兩岸人民交流的限制，證明自己一再宣稱的「不反對兩岸交流」所言非虛？否則，永遠空口說白話，人民又如何相信這個政府？如何為這個政府不斷的謊言團結奮鬥？ （作者為新黨主席）

(中國時報)