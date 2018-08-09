台灣前途決議文無法擺脫台獨

2018年08月09日 04:10 中國時報 孫揚明

行政院長賴清德還真是不能隨便說話，每說就必出狀況。上回賴清德毫無歷史觀地說出，「台灣今天的困境是過去國民黨執政所留下來的，包括退出聯合國……當初蔣介石做出漢賊不兩立，我們退出了聯合國埋下了大錯。」被K得滿頭包後，沉寂了兩天，又說「我所謂的務實台獨，就是民進黨的《台灣前途決議文》。」

《台灣前途決議文》的相關論述是啥？「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途只有2300萬人民可以決定。」

這種論述出自中華民國的行政院長口中，真是令人覺得悲哀。賴清德是依《中華民國憲法》才能當上行政院長的，但不知道他了不了解憲法對於國家領土主權的相關規定。

中華民國的憲法是在民國35年制定、36年頒布施行的，第4條規定，「中華民國之領土，依其固有之疆域，非經國民大會決議不得變更之。」這個部分迄今未曾更動；所以中華民國的領土，是整個台灣加上中國大陸。從李登輝迄今7次修憲，修憲的前言第一句話就是，「為因應國家統一前之需要」。而今，賴清德主張把台灣等同於中華民國，這豈合於憲法？

陸委會主委陳明通7月18日於美國華府的傳統基金會有一個正式的發言。陳明通一破題就提出了一個與民進黨以往所主張完全不一樣的論點；「1949年國民政府播遷來台，開啟了兩岸分治狀態並持續至今。就歷史縱深及國際格局變遷架構觀察近70年的兩岸關係，可謂呈現一段從衝突走向和緩、又擺盪到躁動不安的歷程。」必須說的是，這是民進黨對兩岸論述的一大進步。

這段說法的關鍵在於，陳明通已經清楚承認了「國民政府是從1949年從大陸到台灣來的」，這個說法等同是承認了兩岸在過去歷史上的政治連結。這與民進黨以往所有的主張都不一樣。不論是台獨黨綱或《台灣前途決議文》，都是完全意圖避開甚或否決「中華民國在台灣」與「中華民國曾經在大陸」兩者之間的關聯性與連續性。

陳明通這是在美國正式發言，「立此存照」的。況且按當前現行憲法的規定，兩岸政策是不歸行政院長職權，賴清德這下不但狠狠打了陳明通主委一巴掌，還侵犯了總統職權。

賴清德重提所謂的《台灣前途決議文》，並且認為「台灣的前途只有2300萬人民可以決定」時，可能還不知道，美國川普政府上台近兩年已經至少兩度公開表示，「兩岸關係的未來要由兩岸人民決定」，民進黨的主張早已遭到美國的否決。

賴清德想以短短一句話為「務實的台獨工作者」開脫，卻顯得處處掣肘，顯然《台灣前途決議文》也無法擺脫台獨的本質。（作者為資深媒體人）

(中國時報)