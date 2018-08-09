2018年08月09日 04:10 中國時報 呂昭隆

國軍只要是當家的，不管是做國防部長或軍種司令，都會感受到國防預算的壓力。總統蔡英文這回大手筆，明年多給183億元，這讓軍人很有感。國防部長嚴德發能要到這筆錢，在軍中地位更形穩固。

國防部長要管很多事，但最重要的就是能要得到預算，懂得分配預算。軍人年金改革7月施行，嚴德發身為部長，首當其衝，只有「大罵與小罵」，不可能有掌聲的。儘管蔡總統高度信任，嚴在總統面前講得上話，他也替退役軍人爭權益，但夾在蔡總統與退役軍人中間，最後只能配合政策。他曾言，一生軍旅奉獻國家，看到退伍袍襗街頭抗議，朝著他的照片扔雞蛋，一夜難眠。

如今，蔡政府答應明年軍費大增，自有討好軍人之意，畢竟軍改鬧得滿城風雨，中國大陸機艦又頻繁繞台，蔡政府需要軍人力挺；此外，因軍改而在軍界威信受挫的嚴德發，能多要到軍費，也算對軍方內部有個交待。

不過，這麼多年來，國防預算維持在3000億元規模，有其道理。這個數字應是政府負擔的最大公約數。軍費增加太多，勢必有排擠效應，對國家整體發展並非好事。要讓國防預算更有成本效益，最有效方法，就是每年就固定給國軍3000億元，並實施軍種「預算歸戶」。經過近20年的考驗，3000億這個數字，是台灣相當合理的軍費支出，既能維護國家安全，也能顧及政府在教育、社福等方面的發展。

陸軍常說，養陸軍最省錢，但究竟養1個聯兵旅1年要花多少錢，沒有一個將領說得出來，因為軍種預算並沒有歸戶。養一個聯兵旅，有幾千名官兵的薪水要付，成本絕對不低。同樣的道理，養一個空軍聯隊，一個海軍艦隊，究竟要花多少錢，也沒有人算得出來。

如果各軍種實施「預算歸戶」，每個軍種成本攤開來，一清二楚，花多少錢養兵，哪些錢買武器，哪些錢是水電油必須的支出，哪些錢又是保養裝備的，有本清楚的帳。各軍種對人力、物力自會嚴控。若是採取預算歸戶制，政府就告訴軍方，我每年就給3000億，國防部則分配軍種預算總額，如陸軍1200億、海軍1000億、空軍1000億等，這些錢，包括人事、採購與後勤等所有開銷在內，不許超支。

當然，國軍若採取預算歸戶的制度，就得精減兵力。以國防預算概約3000億言，其中，人員維持費約1500億，再加每年終身俸1000億計算，國軍一年養兵成本是2500億。這個數字還是太高。明年國軍實施全募兵制，人事成本會墊得更高。

只要國軍總兵力降到15萬以下，每年有3000億軍費，絕對養得起，不但軍事投資經費有很大空間，人員維持費甚至還有調漲機會。

(中國時報)