磐興推可食地景 打造養生宅邸

2018年08月09日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商售後服務持續升級，甚至推出了可食地景凝聚社區向心力，打造健康、養生的幸福宅邸。

食安已是當今最令人關注的議題，磐興建設團隊正積極學習種菜箱，耕耘可食地景。

從設計製作種菜箱、加裝自動灑水系統，並與育苗專家討論植栽事宜。

第一次學種菜，為了讓大家能夠快速入門，因此先從短期可採收的葉菜類著手，如青江菜、小白菜、萵苣、空心菜、莧菜等，一個月就能享受豐收的成果。

親近農業、認識食材，了解蔬果從產地到餐桌的過程，著實讓磐興團隊上了一堂完整的食農教育課程。

磐興建設總經理游金洲說，大夥從抗拒種菜到每天看著蔬果日漸成長，不知不覺，全公司同仁居然都愛上種菜了，甚至成了大家共通的話題。

他也強調，目前是公司同仁蔬果種植試驗期，未來會將會在公司建案推行。在這段摸索期的過程裡，游金洲特別感謝該公司住戶，太平農業資材花卉種苗區李董的全力支持與配合，讓同仁能在短期內速成。當團膳廚師將當天現摘蔬菜料理成美味佳餚時，公司團隊更是欣喜。

游金洲認為，其實透過可食地景，都會人也能感受到簡單樸實的田園生活。他歡迎市民和磐興建設一起加入幸福三部曲之好食生活，體驗自然生活樂事。

在歐美國家，「花園」變「菜園」，早已成為綠色生活的一種新的潮流趨勢，甚至給這種菜園取了一個名字，叫做edible landscaping（可食地景）。利用瓜果蔬菜替城市打造出一個兼具美觀與實用的都會景觀。

其實，早在古巴比倫和古埃及的園林都曾兼具可食地景的造園技藝。當時是以種植觀賞花草與實用藥草為主。在第二次世界大戰期間，美國政府為緩解人們對於糧食的需求，也呼籲家家戶戶開闢自家花園來種菜。

總統羅斯福還曾親自在白宮草坪種菜，勝利花園（victory gardens）在全美如雨後春筍一般。

而舉世聞名的芝加哥植物園也推行多年的「風城豐收計劃」（windy city harvest program），就是都會區城市積極投入都市農業的成功案例。

可食地景是利用設計庭園景觀的方式去設計菜圃，它將傳統的菜圃變得饒富美感和設計價值。 可食地景的出現緣自於人們對種植蔬菜和城市綠化之間的衝突與矛盾。在這樣的條件下，「可食地景」因應產生了。

可食地景強調創意。經過精心設計的菜園令人驚艷。每個人都可在自家陽台或露台，透過巧思設計，一樣可以變成一座兼具觀賞又可食用的地景景觀。

另外，日本電影《小森林》也是改編自日本漫畫家五十嵐大介的漫畫作品《小森食光》。講述著主人翁放下城市包袱，回到故鄉小森，重拾鄉野生活的故事。 劇情裡，女主角在家鄉替蔬果鬆土、澆水過著既清新又踏實的生活情境。在城市裡，自家種花養草已不算新鮮事。如今，利用在陽臺、窗臺、露臺、頂樓等空間，依然可以種出可食地景，未來會漸漸成為都市新寵兒。

(中國時報)