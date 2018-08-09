對抗極端氣候 森林系建築正夯

「精銳博」個案森林不僅美觀還實用，成功形塑完整生態圈。圖／黃繡鳳

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中國時報
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極端氣候發威，如何降低城市高溫化，「可調節氣候」的森林系建築，已成未來趨勢。

據專家研究指出，一棵喬木的冷卻效果，相當於2.5噸的窗型冷氣機，台北大安森林公園、台中文心森林公園等地，都是夏季都市氣溫明顯較低的區域。因此，「可調節氣候」的森林系建築，可降低空調使用率，還可避免區域溫度提高，磁吸不少退休、養身的自住族群。

其中，美宅建商精銳建設近年來推出不少森林系建案，如單元二「精銳博」個案，占地面積2,377坪，僅取350坪蓋大樓，園內栽植400多棵喬木，為少有的超低建蔽率建案。「精銳博」個案森林裡規劃不少水表層，如瀑布、景觀水池等，可提高空氣濕度，不僅美觀還實用，成功形塑完整生態圈。

另外，位於國美館特區的富邦「天空樹」個案，出自日本建築大師伊東豊雄設計，主打與自然共生的「生機建築」。

全棟引進風與光之流動，打造與大自然互動的半戶外空間性，風可穿梭室內，達到調節溫度之效。社區有近2,000坪私人花園、近百棵大樹植栽與大型生態湖泊，自然覆土的規劃，讓園內樹根可向下扎根，利於自然排水、調整微氣候。

富邦「天空樹」外觀以玻璃帷幕與石材相輔而成，建築造型下窄上寬，各樓層平面以內凹弧形之外環樑結構而成。其使用2,766片寬度50cm、高度3.5~4.2m的抗風屏SGP膜、膠合強化清玻璃百葉，達到森林系建築中，玻璃所注重的高透光率、低反射率、高熱阻絕與綠色環保節能的要求。

至於位於惠文路與公益路口的「磐鈺雲華」個案，五年前即邀請新加坡WOHA建築團隊，以他們擅長的熱帶高層生態建築規劃，將建築規劃成一座垂直森林，總計將栽種6萬株以上混種、多樣化植物。落成後可望為台中五期建立永續的高空生態系，不只讓植物在建築上復育生長，也讓蜜蜂、鳥、蝶等昆蟲回到城市高空，打造不一樣的森林系建築。

(中國時報)

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