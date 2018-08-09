房市漸回溫 首購族仍是主力

2018年08月09日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

房市景氣逐步回溫，不過大台中房市仍以首購產品為主力，豪宅市場還在拚戰。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，從107年5月實價登錄交易資料分析結果可知，目前進場購屋的民眾預算仍控制在500~1,000萬元間為主。

惟5月透天厝新屋交易受海線區域大量交屋影響，購買主力價格拉高至1,000~1,500萬元之行情。若單就5月全台中市透天厝新屋交易價格評估，高達82.6%之成交總價為2,000萬元以下，意味著高總價市場仍陷在乏人問津的局面。

黃昭閔認為，雖然中央銀行最新公佈的6月五大銀行新承做房貸利率，創史上次低為1.624%，目前建商亦推出購屋低門檻，但以總體經濟面來看，消費者負擔仍非常吃重。

他也強調，國際貨幣基金(IMF)最新預測今年臺灣的經濟成長率雖將成長1.9%，但其數值仍低於全球平均值3.9%，且為亞洲四小龍之末，實在沒有樂觀以待的本錢。

而以貸款負擔率來看，臺中市的貸款負擔率已趨近於40%，表示購屋能力降低；就房價所得比來評估，臺中市的房價所得比亦趨近於10倍，再再顯示出房價負擔偏高。

他認為，近兩年來，臺灣物價持續上漲，在薪水漲幅有限的情況下，許多外在因素已實質限縮民眾可運用的資金。

因此，即便現階段低總價市場看似門檻不高，購屋族仍應考慮未來的變動因子，加計購屋資金以外的預備金，以避免財務套牢在房市。

他也以「大臺中房市交易動態資訊平台」資訊指出，在建物買賣移轉登記數量部分，107年7月台中市買賣移轉登記棟數為3,375棟，相較於上月微幅增加2.6%，比去年同期增加7.4%。

統計今年累計至7月的登記量(22,371棟)，暫時優於去年(22,225棟)表現。

建照、使照量部分，107年6月建照為1,893(戶)，較上月小幅增加19.1%，比去年同期大幅增加68.6%；使照量為1,686(戶)，較上月激增219%，比去年同期大幅增加63.5%。

今年以來使照量表現不振(均低於千戶)，直至6月才湧現第一波交屋潮，睽違八個月後再度破1,500戶，其量主要分佈於南屯區、西屯區及梧棲區。

(中國時報)