陳雯柔個展 蘊含島嶼新生命

第五屆光之藝廊創作得獎者陳雯柔，在光之藝廊推出個展，並與支持她的龍寶建設董事長張麗莉（右）合影。圖／黃繡鳳

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中國時報
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第五屆光之藝廊創作得獎者陳雯柔，即日起在光之藝廊推出【可以回家嗎？】個展，蘊含海洋及島嶼生命，令人動容。

藝術家陳雯柔，是一個富有想法和行動力的女孩。她喜歡大笑和到處漫走，並在生活及自然中，尋找各種藝術靈感，體會其中的意義與樂趣。

雯柔出生時患有先天性白內障、弱視、斜視等疾病，接受過許多次的手術治療。　一般人常以為在視覺藝術裡，精細的視力是創作不可或缺的基礎，但對雯柔而言，從小進行眼睛聚焦、辨識物體的復健，卻開啟了她對於藝術上的學習，進而在過程中認識自己、成為自己。

被東方美學深深吸引的陳雯柔，2014年從台灣清華大學中國文學系畢業後，一個人前往北京，來到了中央美術學院中國畫系。在北京畢業、工作，一待就是四年，從傳統的壁畫、石雕、剪紙中，雯柔持續地探索著生命與藝術的關係。

這次展覽【可以回家嗎？】雯柔提出一個很有趣的想法：讓繪畫在文明裡的原初意義復活。她覺得在圖像還沒有被命名前，是被一個含有祭祀、圖騰與祝願的故事，完整包圍起來的世界。

因此，光之藝廊與藝術家共同籌畫了一年的展覽，將結合雯柔的圖像、故事、詩作、聲音等多類型創作，以如同劇場的形式，帶領觀眾走入一個具有情感、想像及多重知覺的身心體驗，一起回到藝術原始的面貌。

除了作品展覽及故事探索之外，光之藝廊更於8月25日（六）舉辦一場別開生面的講座活動，邀請藝術家陳雯柔來到現場，與觀眾分享視覺障礙者的創作歷程、深入導覽作品故事。

她也會帶領身障朋友們透過觸覺的情感啟發，運用色彩、拼貼，創作屬於自己的獨特作品。

(中國時報)

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