阿沁埋頭音樂路 感恩爸媽默默支持

阿沁為人父之後，對孝順有更深的體悟。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
小女兒朵朵（左起）、老婆花花、阿沁、小花苞一家人在臉書曬天倫。
阿沁（左起）和飛、陳建寧組成F.I.R.紅極一時。（資料照片）

黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，知名音樂人阿沁擔任製作人，他帶領6組歌手用最溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，也分享了自己與父母之間的感動故事。

阿沁出生在書香世家，父母皆任教職，對品德教育嚴格要求，回憶剛出道時，某次報紙片段報導他直白地說了一句話，父親看到新聞覺得他非常沒禮貌，只因為這件小事，竟然就不願讓親朋好友知道自己的兒子就是飛兒樂團（F.I.R.）的吉他手。

父母盼他當公務員

阿沁起初並不是學音樂本科，他高中就讀台中一中，後來才開始玩音樂社團，把上學90％的時間都耗在社團。他大學離鄉北上念書，音樂越玩越凶，脫離父母親期望的軌道，他坦言：「父母希望我當老師、公務員，他們心裡知道音樂沒有辦法當飯吃，但也沒有明確反對。」即使後來跟唱片公司簽了約、出了唱片，父母仍然不放心，他說：「辜負他們期待這件事，至今仍有點遺憾。」

他大學時期一心想走音樂這條路，為此學業成績變差，音樂作品也還沒發表，遇上人生的選擇難題，「那段時間心裡悶悶的，明知道心中選擇音樂，也不知道怎麼開口跟爸媽訴苦，畢竟是自己的選擇。」最辛苦的時候口袋裡只有100塊錢，連吃滷肉飯都不敢加點滷蛋，甚至跟打工的民歌餐廳預支薪水，直到他創作〈遺失的美好〉被張韶涵唱紅，人生才大翻轉。

外婆過世陷入低潮

之後他組了F.I.R.樂團暴紅，開始到各地巡迴演出，「那段時間跟家人就像失聯一樣，那時候網路通訊軟體沒有那麼發達，他們都要透過報紙才知道我在幹嘛。」他在事業正忙的期間也經歷外婆過世的低潮。

阿沁人生「準備起飛」和「一飛衝天」的兩個階段，都沒有花太多時間陪伴家人，直到結婚為人父後，他感觸才愈來愈深，近年來他花更多時間陪伴家人，會帶父母出國玩，也會抽空回台中，父母有空常來台北找他。回想一路走來，自己總歸是幸運的，「其實每次做的最後決定，父母總是支持。」

(中國時報)

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