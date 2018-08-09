阿沁鼓勵新秀旺旺孝親獎展長才

2018年08月09日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

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阿沁在工作忙碌的6、7月，仍全心全意投入製作孝親歌曲〈夢裡知多少〉，不只包辦音樂，也擔任旺旺孝親獎的籌備委員，參與整個比賽制度，他對〈夢裡知多少〉歌詞的意境頗感動，「這首歌的歌詞寓意有點模糊，可以是小孩唱給大人聽，其實大人唱給小孩聽也合邏輯。」

他一連製作了6組歌手的配唱，每位歌手都為這首歌帶來不同面貌，「聽黃小琥唱，就很像是媽媽唱給兒子聽；聽許書豪唱，就很像兒子唱給大人聽。」其中印象最深的就是陳曉東，他形容陳曉東相當專業，知道自己聲音要呈現的樣子，「這是資深歌手才會有的能耐。」

〈夢裡知多少〉是第一屆旺旺孝親獎的優勝作品，阿沁讚詞曲本身就挺不錯，他加工改點旋律，讓音樂感情更豐富，呼籲有在創作音樂的朋友趕緊報名參加，不要輕忽自己的實力，「以我為例子，我不是就讀音樂本科，但創作就是比『創意』，音樂用簡單有創意的方式表達，讓我們評審看見，之後更精細的部分交由我們處理。」

阿沁當年從輔仁大學的青韻獎發跡，認為透過徵件比賽，是很容易讓別人看見的方式，「旺旺孝親獎這個比賽滿好的，可以來試試，就像我當年誤打誤撞變歌手、變製作人。」

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽總獎金800萬台幣，8月31日報名截止，若你的作品缺少合作對象，歡迎上孝親獎合作單位音樂霸MusicBravo（www.musicbravo.com.tw或www.musicbravo.com.cn）尋找志同道合的夥伴。報名相關資訊請洽旺旺孝親獎官網www.loveparents.org。

(中國時報)