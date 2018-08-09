被控拿錢不辦事 阿沁發聲明反擊

2018年08月09日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

阿沁8日發出聲明，對於文國洋（原名文正宇）向《鏡週刊》爆料自稱投資50萬（約225萬台幣）、200萬（約900萬台幣）人民幣，為了阿沁的大陸UTS國際流行音樂學院，阿沁表示不是事實，並強調大陸學院只有一位投資人王芝，阿沁更反控文國洋拿了13萬5000人民幣至今仍未歸還。針對不實爆料，阿沁已委請律師去函要求文國洋公開道歉，不然將提告刑事毀謗罪。

阿沁透露大陸學院僅有王芝提供資金50萬人民幣，王芝昨也發表聲明，因公司籌備不到位，阿沁依約退還全額50萬人民幣公司預備金，王芝力挺阿沁：「我與阿沁老師之間的匯款與全額還款，均有紀錄存證，我認識的阿沁老師為人誠懇負責，完全沒有文國洋子虛烏有的指控。」

文國洋還提及另一位投資人朱凌海匯出50萬人民幣給阿沁，阿沁昨出示他與朱凌海的微信對話訊息，朱表示「這事我不知道，錢是沒有投過，其他事我完全不清楚。」證明阿沁並未拿到朱的投資金額。

疑做賊喊抓賊

阿沁5年前一手打造TPI星光學院，為兩岸挖掘更多音樂人才。他昨卻被文國洋爆料想借用文的人脈向大陸金主集資，還開出羅大佑等大咖導師名單，後來卻沒有作為。不過文國洋曾與多人發生民事、刑事糾紛案件，加上投資人王芝也出聲幫阿沁澄清事情原委，不禁讓人認為出來爆料的文國洋問題比較大，似乎是做賊喊抓賊。

(中國時報)