林嘉俐聽障爸 吹海螺繫親情

2018年08月09日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

林嘉俐（右）和聽障的爸爸感情深厚，平時相處也像朋友。（蘇蔓攝）

林嘉俐的外公、外婆、媽媽已辭世，至親只剩爸爸，她8日回大甲陪74歲的爸爸過父親節，她說很感謝父親把自己照顧得很好，讓她得以安心在台北工作。她發現媽媽離世後爸爸瞬間失去生活能力，所以常回家處理大小事，把他當孩子看，後來發現自己好像變成囉嗦的媽媽，有時在手機傳訊，爸爸沒回應，「就好像我以前不理會媽媽一樣。」

林嘉俐爸媽均是聽障，她出生11天就被帶到外公、外婆台中清水家，外公、外婆把她帶大，像她另一個爸媽。她說3歲時，爸爸從大甲騎車到清水找她玩，爸爸因無法叫出聲，每次都以吹海螺的聲音「打暗號」，讓她知道爸爸來了；有次爸爸要帶她回大甲家，她哭得唏哩嘩啦，「因為不想回去啊，回去那個家很安靜，沒有人聲，只有電視聲音或媽媽的腳步聲。」

過了渴愛年齡

爸爸當時無奈地又把她送回外婆家，「他轉身跟我說再見那個背影讓我印象深刻，我到現在還覺得很愧疚，覺得對不起他。」她爸爸現在每天到慈濟做志工，也參加槌球比賽、出國遊山玩水，會擔心47歲的女兒沒結婚，以後怎麼辦？她爸爸妙回「不會，有慈濟」，讓她哭笑不得。她說最想結婚年紀是30歲，「那時候為了想生小孩而戒菸，結果戒了也沒有人要娶我」，她常和單身的姊妹一起追偶像，已過了渴望愛情的階段。

(中國時報)