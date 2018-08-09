譚詠麟首攻蛋 寵台粉搞限定版

譚詠麟為台灣歌迷，將打造相當不一樣的演唱會。

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中國時報
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譚詠麟出道近50年，將在9月15日首次攻上台北小巨蛋開唱，為了感謝台灣歌迷，演唱會打造成「台灣限定版」，除了帶70人團隊大陣仗來台，還準備了超強串燒金曲，舞曲情歌等，演唱會舞台設計、造型服裝都將在台灣全新製作，粗估費用約3000萬元起跳，並搶先公布嘉賓請到A-Lin，希望給台灣歌迷一個很特別的演唱會。

67歲的譚詠麟締造了「華語樂壇歷來在台北小巨蛋舉辦個人演唱會最高年紀的藝人」、「台北小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手」，對此他笑說：「打破紀錄也是沒想法，我唱這麼多年，資歷一定在，但我永遠保持25歲心態，永遠保鮮，也就沒有太覺得有什麼差別了。」

譚詠麟經歷過好幾個流行音樂時代，從五人時期的「溫拿」，獨自發展後至今屹立不搖。

屹立不搖自謙幸運

他表示，香港同期退休的退休，年代終究也不一樣了，「我常常說樂壇5年一代，歌迷5到6年換一代，一直以來我比較幸運，全程我都參與，每一個5年都有參與，已經經歷8個年代。」

他非常想念台灣歌迷，「『銀河歲月40載』 的演出一直在巡迴演出，此次來台灣開演唱會，圓了我多年以來最重要的心願。」主辦的寬魚國際執行長邱瓈寬則笑說，等了40年，終於等到譚詠麟來台，給大家「愛的教育」，讓大家滿滿的感受愛與情歌的威力。「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北站」門票已開賣，詳洽ibon售票。

(中國時報)

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