劉奕兒秀內衣 得等男友點頭

身材高䠷的劉奕兒（中）穿出繫繩泳衣的性感和氣勢。

友善列印
中國時報
報導

劉奕兒在《有五個姊姊我就註定要單身了啊！》飾演身材和性格都火辣的「二姊」，她為了該角「大解放」，一場泳池與女主角項婕如比賽游泳的戲碼，身穿SM系「繫繩泳裝」展現完美S型曲線。她笑說：「這根本是『國王的泳衣』！換上之後才發現只有把重要部位遮住一點點啊！」

為了習慣在眾人面前「赤裸」上陣，劉奕兒在家中房間內穿著性感內衣或全裸走路試膽量，預告中性感造型超吸睛，已有內衣廠商找上門，讓原本打算拍完就「封奶」的劉奕兒開玩笑考慮「復出」，目前已經過了爸爸那關，但還得等男友Jimmy（洪天祥）答應。

擬定3作戰計畫

劉奕兒為克服對性感的恐懼，擬定3個作戰計畫：「上場前放聲大叫3分鐘、耍自閉不講話、以及不去看任何回放鏡頭！」不過熱愛運動的她，一見到泳池就想跳下去游泳，完全不顧泳衣裡只貼胸貼，工作人員制止說，「這件泳衣一下水，你可能就變成裸泳美人魚了！」

劉奕兒調適許久才適應角色性格，在片場最能安撫她壓力的是飾演大姊的謝金燕，「大姊對我來說就是『溫泉』，就是很暖又不會燙皮膚的那種！」她二度和蔡凡熙合作，在片中瘋狂欺負對方，她表示小時候也愛捉弄弟弟，竟騙怕蟑螂的弟弟：「現在你只要吃我的腳趾頭，蟑螂就不會來找你哦！」被媽媽發現後被罰跪。該片31日上映。

(中國時報)

邵雨薇唱新歌 蕭煌奇聽了想戀愛 《與神同行》突襲戲院嚇觀眾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。