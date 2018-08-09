《與神同行》突襲戲院嚇觀眾

2018年08月09日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導溫博鈞、

孫盛希（右）見到朱智勛相當興奮，不忘合照。

《與神同行：最終審判》導演金容華率演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭訪台宣傳，7日馬不停蹄受台灣媒體訪問，隨後聽聞晚間有搶先特映便前進戲院「映前突襲問候」，一連3場現身影迷面前，讓影迷們吃驚不已。

朱智勛對著觀眾猛揮手，還逗趣比剪刀手跟手愛心，大展親和力。金香起則透露：「兩集故事不太一樣，將帶來不同的感動。」馬東石則大秀標準中文說：「大家好，我是馬東石。」

晚上片商在下榻飯店設置「台灣美食bar」，獻上東區粉圓、大腸包小腸、炒飯等。據悉，金香起不顧疲累，晚上還跑到韓國觀光客最愛的24小時營業知名大賣場購物。這回台灣行她吃了美食又體驗當地生活。

8日一行人由機場禮遇入口直接出關離台，巧遇影人們的民眾想握手也獲熱情回應。該片在韓國創新高，上映第七天已突破700萬觀影人次，若加第一集則突破2000萬人次，銳不可當。

孫盛希日前受邀擔任該片上映記者會亞洲紅毯見面會特派主持人，最期待見到的是朱智勛，訪到本人後大讚他很親切，她也直呼河正宇和金東旭很帥很紳士，金香起可愛又漂亮，還不忘跟馬東石開玩笑，「覺得他們很親切，大熱天還是保持溫柔的笑容。」

(中國時報)