福華飯店美食展下殺5折

「彩虹座」自助餐廳今年翻新裝潢和菜色，端出各式亞洲精緻特色料理。（台北福華大飯店提供）

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「聯合中式10人桌菜餐券」也可選擇江南春的江浙料理桌宴。（台北福華大飯店提供）

年度餐飲盛事「2018台灣美食展」將於10日至13日在台北世貿一館登場，台北福華大飯店旗下各餐廳皆推出超值餐券應戰，最低下殺5折，包準讓民眾吃得便宜、吃得好，福華線上美食展同步販售，蒞臨現場則有更多好康和加碼贈禮。

蓬萊邨是深受愛台菜老饕青睞的經典餐廳，以做工繁複的「手路菜」聞名，軟煎嫩溜肉、鹽酥鮮蝦、麻乳香魯肉等都是招牌菜。今年美食展首度推出「經典台式合菜券」，從冷盤、熱菜共可選6道菜，還附贈甜點、水果，4人共享僅2500元，等同7.6折起。

每年好康熱銷的「聯合食藝餐券」每張950元，有麗香苑、江南春及珍珠坊3家餐廳可選，最低5.5折。珍珠坊有2種用餐模式，「粵菜港點任你選」可在60道料理中任選、無限暢快吃；想吃得巧，也可選經典粵菜的「龍蝦套餐」。到江南春則能大啖人氣「海陸套餐」，有招牌江浙菜與精緻鹹甜點心；麗香苑則是主菜2擇1，搭配輕食Buffet。

請客自助兩相宜

飯店2家自助餐廳彩虹座和花園大道也推出餐券。彩虹座今年才翻新裝潢和菜色，將東南亞熱帶風情擺設搬進餐廳，並端出各式亞洲精緻特色料理，「彩虹座美饌餐券」每張500元，相當於7.5折。「花園大道饗宴餐券」則可大啖各式美式料理，也吃得到生魚片、握壽司，每張700元，等同7.1折；此外現場還有每人限購1張、堪稱最殺的「花園大道平日午晚餐買1送1餐券」，每張1078元，限量販售。

適合豪氣請客的中式桌菜也推出平假日都適用的超值「聯合中式10人桌菜餐券」，原價1萬8150元，下殺5.5折，每張9999元，可選擇宴會廳的粵菜、江南春的江浙料理，或蓬萊邨的道地台菜。

(中國時報)

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