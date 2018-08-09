小樂 邵雨薇視覺系戀人

2018年08月09日 04:11 中國時報 陳張眾 、黃柏謙（輔大新聞實習生） 報導、黃柏謙（輔大新聞實習生）

PRADA證件夾，6000元。（PRADA提供）

PRADA LOGO標誌 Electra鍊帶包，8萬9500元。 （PRADA提供）

PRADA Crossection 灰黑幾何圖紋拼接休閒鞋，2萬8500元。（PRADA提供）

邵雨薇、吳思賢這對螢幕情侶檔，換上PRADA印花系列裝束，演繹豐富多彩的時尚活力，吳思賢穿大理花火焰印花襯衫2萬9500元、黑色長褲2萬5000元，拿猴子印花托特包3萬7000元；邵雨薇穿玫瑰拼接香蕉印花連衣裙6萬1500元、Logo標誌露趾踝靴3萬5000元，背猴子印花肩背包4萬8500元。（羅永銘攝）

PRADA童趣恐龍印花帆布手提包，3萬7000元。（PRADA提供）

邵雨薇、「小樂」吳思賢這對螢幕情侶檔，昨（8日）由PRADA牽線下合體，穿上品牌經典印花系列拼接裝束，巧扮「視覺系」戀人。面對傳得沸沸揚揚的緋聞，兩人更極力撇清，小樂還笑說：「跟我吃飯就是會被拍。」但下周即將到來的七夕情人節，兩人仍會以偶像劇戀人的身分，一起在劇組拍攝中度過。

配件搭出層次感

當被問要挑選禮物送心儀對象的標準時，小樂回答會從日常生活細節觀察對方需要什麼下手，並趁機為品牌印花系列單品美言，「這些衣服都很適合送給女朋友，有成熟的，有可愛的。」邵雨薇則認為應該送拼圖或電動玩具一般，讓情侶間能一起享受相處時間的小玩意，更坦承自己很少過情人節。

感情生活看似低調的兩人，服裝品味倒是意外大膽，對於鮮明印花圖騰接受度頗高。小樂就表示私下喜歡複雜度較高的服飾，像是身上印滿恐龍、猴子等動物圖案的古巴衫，就很符合他的胃口。而自稱對波點圖案患有密集恐懼症的邵雨薇，反到喜歡PRADA曾在2000年春夏秀上的脣膏印花，並透露會在大面積印花服裝上，使用腰帶、包包搭配出層次的小巧思。

義大利精品PRADA於本季透過歷年經典印花，上演一齣轟轟烈烈的戀愛故事，2012年春夏的火焰圖騰對上2014年春夏的大理花印花，包含古巴領襯衫、及膝短褲或襯衫連衣裙等單品，藉著如工作服般的直身輪廓再現，亦迸發出青春無敵的時尚光景。

(中國時報)