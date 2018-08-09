普渡祭品網路直送 紙紮商品夯賣

蝦皮購物的希望摯尚紙紮抗老保養組，特價1260元。（蝦皮購物提供）

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中國時報
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蝦皮購物的希望摯尚紙紮膠囊咖啡機，特價3600元。（蝦皮購物提供）
Yahoo奇摩拍賣的天匠紙紮寵物屋，特價2500元。（Yahoo奇摩提供）
蝦皮購物的希望摯尚紙紮釣竿釣具組，特價2520元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的ViviGreen寵物骨灰罈，溫柔粉，1萬2000元；12日前輸入C96AVIVI折扣碼，下單即可折500元。（蝦皮購物提供）

本周六（11日）就到了農曆七月，上班族或雙薪家庭若無暇準備中元普渡的物品，此時電商就是繁忙現代人的好伙伴，現在不僅能在網路購買到必備的食物澎湃組，就連紙紮用品也能在網路購買，就連燒給過世寵物的紙紮狗屋、紀念的骨灰鍊，均能在電商一次入荷。

毛小孩商機大爆發

蝦皮購物最近就發現在中元節前2周的時候，不僅祭祖的食品熱銷，連「紙紮」相關的搜尋量就成長了5成以上，尤其創意紙紮商品特別受歡迎，商品數就比去年成長了8.5倍，像是紙紮膠囊咖啡機、紙紮抗老保養組、紙紮釣魚組等，把人生的吃喝玩樂延續到「第二人生」，蝦皮也推出相關紙紮商品優惠之餘，就連寵物過世相關的商品也同享專有優惠，像是骨灰罈、吊牌等凡下單折500元。

而奇摩的3大購物平台上也發現，中元節相關商品的業績已比上周成長3成，預計靠近節日業績將會再上升，而平台上除了一般供奉給過世先人的紙紮商品之餘，還有針對寵物的紙紮用品，寵物屋、紙紮寵物食品等商品，均是中元節受矚目的商品，整體商品數比去年成長3成，而且多為年輕人及中年人希望滿足往生者的喜好去訂購，不過消費者需注意，紙紮商品為免在運送過程受碰撞而受損，因此不少都會要求消費者自取，購買前需多留意細則。

滿額送整箱泡麵飲料

除了紙紮用品以外，基本的食物祭品還是不能少，PChome24h購物現已較上個月同期明顯成長4成以上，即日起自9月4日食品全館超過6萬5000款激殺1.1折起，8月25日前單筆消費滿2500元就送整箱泡麵，滿3888元則送整箱飲料，一次購完中元節需要的祭品，直送家裡不用提回家更方便。

(中國時報)

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