4K OLED電視市場 三強對戰

Panasonic頂級4K OLED電視，主打日本製，8月在台上市，圖為65吋的FZ1000。（Panasonic提供）

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中國時報
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Panasonic FX800不但具備進階6原色、支援多重HDR，廣視角面板呈現生動的畫質。（Panasonic提供）
薄型電視可美化居家環境。（Panasonic提供）

看好4K OLED電視市場前景，Panasonic將旗下產品視為搶攻頂級影音市場主力，今年不但主打日本製，並推出VIERA FZ1000、FZ950系列共3款機型，尺寸涵蓋55、65吋，售價自10萬元起，8月上市。

新機型本月上市

目前4K OLED電視市場仍以Panasonic、LG及Sony為三強鼎立，有如日韓大戰，LG擁有面板優勢，「日方」Panasonic與Sony除了具備色彩、畫質與音效的調校技術，銷售面則不約而同訴求日本製造，藉以強化商品力。

為此，Panasonic特別派員來台舉辦交流會，除了說明專業技術外，並以實機展示與競品比較。FZ1000、FZ950主打獨創的6原色顯像技術，藉由R、G、B三原色及補色（C、M、Y）呈現更加真實的色彩，同時採用好萊塢HCX影像晶片、HDR10+技術以及區域控光功能，大幅增進畫質和色彩。

65吋售價18萬

為了提供聲光俱佳的影音享受，65吋的FZ1000額外搭載80瓦的Dynamic Blade Speaker揚聲器，重低音表現比上代旗艦更好，經新視聽技術主編陸怡昶實測，電影暗夜場景物像的清晰度高，色彩也有相當專業的水準，其中「超解像技術」能明顯提高「非4K」訊源，整體音效更具立體和環繞感。

此外，Panasonic今年為了因應日本製電視銷售大幅成長，除了引進FZ1000（65吋18萬元）、FZ950（65吋15.9萬元、55吋10萬元）兩大4K OLED系列、3款機種，還同時引進FX800系列，共有45、55、65吋等3種尺寸，售價分別為4.59、5.59、8.49萬元。

(中國時報)

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