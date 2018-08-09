百貨攬客 氣球展粉夢幻

2018年08月09日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地A4、台北信義新天地A11、台中中港店、台南新天地、高雄左營店超市皆引進煮泡麵機器人，5分鐘可吃到現煮麵。（新光三越提供）

SOGO忠孝館「媽咪雞蛋仔」原味雞蛋仔，每份100元。（SOGO提供）

新光三越台北站前店「抱歉，我有公主病展」獨家「天使之翼」展區，首5日前50名依照dress code穿文字T，送甜甜圈充氣杯墊。（新光三越提供）

8月進入暑假第2波，百貨為親子和年輕族群打造專屬活動，煮韓式泡麵、吃香港雞蛋仔或看公主氣球展，吃喝玩樂一應俱全。新光三越超市引領韓流，明（9日）起至9月6日首辦「第一屆韓國物產展」，匯集辣炒年糕、蔘雞湯等超過200項人氣商品。

也在新光三越台北信義新天地A4、台北信義新天地A11、台中中港店、台南新天地、高雄左營店超市引進韓國的煮泡麵機器人「自動泡麵機」，自挑泡麵、加價29元購買原價35元的泡麵機專屬紙碗＋勤益黃金視好蛋、掃描紙碗專屬條碼，5步驟、不到5分鐘可吃到現煮加蛋的韓式泡麵。

香港「媽咪雞蛋仔」從2016年起連續3年獲香港米其林小吃推薦，明起至31日快閃進遠東SOGO忠孝館B1，除了招牌的粒粒朱古力雞蛋仔，首發七夕情人節獨家限定的玫瑰蔓越莓雞蛋仔；同時還可喝到茶餐廳道地的絲襪厚奶茶、黑白淡奶、凍檸茶，與香港知名品牌檸檬王的鹹檸檬沖泡的鹹檸七。

新光三越台北站前店大型展可吸引8至10萬人，繼今年初受歡迎的「童話森林氣球展」後，昨起至9月9日再辦2.0版的「抱歉，我有公主病－粉紅泡泡氣球展」，2.5米巨型爆米花、4米高的「不能許願 但可以玩的噴水池」、7大主題區和千顆粉色氣球，高調搶攻網美少女心，預計集客20萬人。於展區內拍照打卡可抽HP相印機；15至17日迎七夕，情侶完成指定放閃任務有機會獲限量餐券。

台中大遠百與樂高教育中心、雪莉貝爾冰品合作，28日前舉辦的樂高展，以中秋動物派對為主題展示30件兒童創作，期間與地標樂高拍照打卡可免費參加樂高課程；19日憑兒童卡報名冰品體驗營，可挑戰彩繪雪糕、手作冰沙、氣泡飲DIY等活動，闖關成功有機會獲冰品兌換券。

(中國時報)