時報文學獎得主回娘家－一個約定的聲音

2018年08月09日 04:10 中國時報 蘇紹連

我就讀台中師專時期，於1969年結交剛從復興文藝營得小說獎和詩獎回校的學弟洪醒夫，並邀他共創詩社，不久，他說看了我的詩，便決定不再寫詩，我卻是讀了他的小說後，自認不如他，就放棄了寫小說。畢業後，我們仍繼續在一起辦詩刊，他全心致力於小說創作，我則鍾情於詩。那時候，我們的心願是，有如兄弟各自努力，各爬自己的山。他在小說那座山頭，我在詩這座山頭，相互招手望著對方的高度。

當年，幾乎看不見什麼可以參加的大型文學獎，除了政戰部所辦的國軍文藝金像獎外（退役軍人也可以參加），我能參加的文學獎少之又少。1970年代，我剛任職國民小學教師，薪水微薄，所以想從參加文學獎得到一些金錢上的幫助，故而在後來參加了兩屆國軍文藝金像獎長詩獎，都得到了名次，獲得一筆不少的獎金。在那時期，1976年聯合報開始舉辦「聯合報小說獎」，我自認這不是我所長，不敢妄想去參加，但卻是洪醒夫的機會。1977年，洪醒夫果然以〈黑面慶仔〉獲第二屆聯合報小說獎佳作獎，嶄露了頭角。

文學創作者最需要表現成績來證明自己的創作能力，否則很容易喪失信心和毅力，尤其有年齡壓力時，更覺心顫，而參賽獲獎則是成名的方式之一。1977年4月，遠在馬祖北竿服兵役的洪醒夫來信說：「希望《田莊人》寫完之後，還能弄篇小說參加徵文。有時想起自己都三十歲了，就禁不住打冷顫。」信末最後一句「禁不住打冷顫」震撼了我，同樣我也三十歲了，怎可以沒有成績呢？許下心願參賽的他，在1978年，果然以〈散戲〉獲第三屆聯合報小說獎第二獎，再以〈吾土〉獲第一屆中國時報主辦的「時報文學獎」小說優等獎，同一年得兩大報文學獎，頓時聲譽如日中天。而我一點成績都沒有，主要原因是，聯合報沒有徵詩獎，時報文學獎和國軍文藝金像獎的詩獎是徵敘事長詩獎，都要數百行以上的詩，非我平時創作形式，故一時拿不出好作品。

看著洪醒夫的優異得獎成績，深受文學界的注目和肯定，我決心下苦工寫敘事長詩，往時報文學獎及國軍文藝金像獎進擊。長詩，不像二三十行的短詩可以隨意而為，那麼的容易寫出來，而是需要慎選主題和準備大量材枓，規劃整首詩的龐大架構。1981年，我初次以〈小丑之死〉獲第四屆時報文學獎敘事詩佳作，這首詩，其實是由各則短詩組成整體，屬於各事件的併貼或銜接，敘事成分並不明顯，能得佳作獎就已是一種僥倖，後來這首詩經拆解並改寫為華語台語混搭詩，加上新添寫的詩作，集結成後來出版的《孿生小丑的吶喊》詩集。

1982年，我以〈雨中的廟〉獲第五屆時報文學獎敘事詩優等獎，這首詩藉用藝術家李梅樹教授修建三峽祖師廟為敘事背景，設定詩中人物及故事情節，近似一種以小說性質寫成的詩。有了這樣參賽磨練，讓我日後的敘事詩創作更能得心應手。隔年，時報文學獎詩獎徵選項目做了改變，不是規定要徵「敘事詩獎」，而是改徵「新詩獎」，但行數仍定在百多行以上，算是長詩了。所以我仍往長詩方向準備參賽作品。

1983年，我的抒情組詩〈深巷連作〉獲第六屆時報文學獎新詩評審獎，當年首獎從缺，是因為沒有達到評審委員們認定的首獎水準。到了1984年，我繼續參賽，再以〈三代〉長詩獲第七屆時報文學獎新詩評審獎，可惜仍與首獎無緣。連續四年，都得獎了，不過，卻也為了寫許多長詩用去不少時間，精神上一直繃緊著，身心確實感受到疲乏，故想放空一段時間不再寫架構這麼龐大的詩，可是，有一個約定的聲音仍督促著我：「拿到首獎才停止參賽。」

那個約定的聲音也許來自於洪醒夫相互的激勵之言，也許來自於我內心深處原始的創作使命感。很不幸地，洪醒夫只拿到第一屆時報文學獎小說優等獎，卻因為在1982年發生車禍而去世，留我獨自在詩這座山頭往時報文學獎繼續向上攀登。到了1988年，我擷取安徒生的童話故事為詩作材料，寫出長詩〈童話的遊行〉，終獲第十一屆時報文學獎新詩首獎，了卻了一樁心願。

(中國時報)