李要柯選總統 批蔡無能

台北市長柯文哲為爭取本土選票支持，昨傍晚5時許前往翠山莊拜會前總統李登輝，被鼓勵「更上一層樓」。（本報資料照片)

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨分手後，積極拉攏親民黨、時代力量、社民黨等小黨支持，柯為爭取本土選票支持，昨傍晚5時許前往翠山莊拜會前總統李登輝，李認為柯「選市長沒有問題」，還鼓勵柯「更上一層樓」，但也當面提醒柯，該說的話說，不該說的就不要再提。

不滿建議未被小英重視

柯文哲連任之路面對藍綠的夾擊，柯積極尋求盟友支持，柯昨傍晚獨自前往台北外雙溪的翠山莊拜會李登輝，據悉，雙方會面約一個半小時，現場與會除了柯文哲、李登輝外不超過5人。

據轉述，李登輝對於蔡英文執政表現相當不滿，認為很多建議沒被重視，讓他相當失望，李認為台灣當前狀況很糟，相信柯有這個能力來處理，尤其是他發現柯擁有高度的社會支持，很多年輕人也支持柯選總統，李登輝鼓勵柯文哲「更上一層樓選總統」，但李也告訴柯「現在還不需要表態」。

看好柯更上一層樓

會談中，李登輝前總統關心日本農產品無法順利輸台一事表達關切，並以此提及蔡英文總統的執政表現。李登輝表示，他建議了很多事，但都沒有受到蔡英文的重視，處理日本農產品就是一例，不該讓日本首相安倍晉三沒面子。針對柯飽受批評的「兩岸一家親」言論，柯向李解釋，當時他是以台北市立場表達態度，沒想到會造成那麼大風波，對此，他不會再多說及回應；李則要柯該說的說，不該說的不要再說。

據悉，李登輝表示，他發現柯文哲非常受到年輕人支持，也都支持他未來選總統，但李仍提醒柯文哲，無論做得好不好，對於藍綠議員言不及義的話，不用太去理會。

對於柯文哲昨拜會李登輝，台北市政府發言人劉奕霆證實有此事，劉奕霆說，這是市長私人拜會行程，相關談會內容不便透露。

(中國時報)

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