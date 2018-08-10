清黨掀茶壺內風暴 高喊英雄救美 姚：我不是英雄

2018年08月10日 04:10 中國時報 張立勳 、 郭建伸 、 曾薏蘋 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

民進黨首都市長選戰瀕臨炸鍋。前天，黨內北市長參選人姚文智的發言人要求「友柯」的北市議員高嘉瑜退黨，昨日姚文智竟加碼稱這就是競總的說法，不用質疑，清黨意味濃厚。未料話才說完，立刻遭高嘉瑜將了一軍，反譏說如果檢討她可讓姚當選，那盡量檢討；但呼籲姚文智可辭立委展現破釜沉舟決心。

姚喊鍘 高反嗆辭立委參選

只是，面對姚文智挾「清黨」威脅同志團結，不僅當事人「切心」，民進黨祕書長洪耀福也直言，選舉要靠團結，而團結不是靠黨紀，選戰中難免有人累了，姚文智要鼓舞其他候選人不是用這樣的話，而是要溫暖團結支持者，「我會再找姚文智談，我會告訴他作為一個候選人的使命」。

獲綠營提名與北市長柯文哲對決的姚文智，聲勢低迷。為挽救基本盤，姚陣營殺雞儆猴，由競選總部發言人洪立齊點名親柯的高嘉瑜及北市府顧問周榆修自行退黨。

批違反黨紀挺柯 大可離開

面對姚陣營要求自我了結，高嘉瑜第一時間說相信姚會「英雄救美」。結果姚文智昨受訪時卻說，用人不疑，洪立齊的發言當然代表競總，沒必要質疑。對於是否會英雄救美，他說「我不敢說我是英雄」。

不僅如此，姚文智更點名北市民政局長藍世聰，稱藍若是為市府服務也無可厚非，但藍卻說他的工作是在輔選，「不是只有民進黨的規範需要面對，政務官的基本倫理也有點爭議」。

面對力挺柯的北市里長邱碧珠，姚文智更不客氣地說，如果對方心意已決，「大家還要裝腔作勢在一起，我覺得也不必」，民進黨是你要加入就得接受約束，「不接受就自由離開嘛，我會盡力爭取支持，但也不會『勾勾纏』。」

眼見姚陣營喊殺，藍世聰態度堅定說，當政務官就是要為市長背書，挺一個人就不可能再挺另一個。高嘉瑜也酸說，可能姚文智認為她為民進黨的努力還不夠，所以民調一直沒辦法拉高，「我會自己反省檢討，看還能如何拉抬姚文智委員。」

洪耀福搖頭 會找姚文智談

高嘉瑜並說，為讓支持者感受到破釜沉舟決心，辭去現職往往可成為強心針，建議姚文智可在登記參選時考慮辭去立委。但如果姚文智認為民調低是因為高嘉瑜，「檢討我對他的選情有幫助，那就儘量檢討我」。

面對高嘉瑜建議請辭立委，昨晚姚文智不置可否，僅回應「高嘉瑜的建議非常好，感謝嘉瑜有回到團隊的感覺，這是好事」。洪耀福則說，「尊重候選人的政治判斷」。有趣的是，昨晚姚文智與黨內立委王定宇上節目時，王定宇不斷為此爭議緩頰，聽得姚文智當場邀對方當發言人，現場立刻爆出一聲「噗」的聲音。面對姚邀請入坑，王定宇笑說「要我做什麼我都答應」。

(中國時報)