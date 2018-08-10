市長之爭 韓自比地瓜戰人參

韓國瑜5月間曾和黨內議員拜訪高雄六合夜市攤商，往昔摩肩接踵的盛況已不復見，許多攤位桌椅空蕩沒生意。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／高雄報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜以「把馬子不分人種」抨擊對手陳其邁觀光「不該偏重陸客」之說，陳其邁昨未回應。圖為陳日前與黨籍提名里長合拍宣傳照前先拿起手機自拍。（本報資料照片）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜9日接受廣播節目專訪，以「人參與地瓜」形容高雄市長選戰現況，自嘲「要錢沒錢、要人沒人、要命一條」，對方「綁樁跟綁肉粽一樣」，讓選民自決「選地瓜或選人參」，另以「年輕人把馬子不會分人種」，批評民進黨高雄市長參選人陳其邁的高雄觀光不能依賴陸客之說。陳其邁發言人林瑩蓉則表示不回應選舉口水，希望韓國瑜多提政見。

嘲諷對手 綁樁像綁肉粽

資深媒體人黃清龍專訪韓國瑜時提問，這次選舉是否為國民黨有史以來，資源最匱乏的一戰？韓國瑜認同指出，3、40年前國民黨有金山銀山，民進黨一無所有，卻一身是膽往前衝，如今風水輪流轉，變成民進黨吃香喝辣。

韓國瑜說，選戰剩下100天，有錢人補身體靠人參、窮人靠地瓜，「我們現在就是吃地瓜」。他表示，這個選戰很奇特，要錢沒錢、要人沒人、要命一條，「對方綁樁跟綁肉粽一樣」，他反而沒壓力，就講自己的論述，「選民願意投我，我就當CEO；不願意投我，就投人參那邊」。

南南合作 賺錢別分幣種

對於每逢選舉就會被放大檢視的兩岸議題，韓國瑜也毫不迴避，大談他的「南南合作」政見，要把大陸東南的城市省分與東南亞全部拉進來合作、把高雄農漁產品賣出去、讓觀光客走進來。

對於陳其邁曾說高雄觀光不能依賴陸客，韓國瑜說，「年輕人把馬子不會分人種，賺錢為何分幣種？」友善氛圍弄好，為何要畫地自限，誰來都歡迎，應該要把心裡的牆拆掉；高雄人不搞政治、意識形態，要變經濟動物，以城市經濟掛帥，定位為美國紐約、大陸上海，政治就交給如美國華盛頓特區、大陸北京的台北去弄。

拆掉心牆 不搞意識形態

韓國瑜強調，市長的政治性格一定影響城市性格，例如菲律賓前總統與現任總統杜特蒂的不同，就影響國家發展，前任弄得劍拔弩張，杜特蒂策略靈活就讓菲律賓變成亞洲最亮眼的國家，對小老百姓而言，總統不重要，縣市長父母官更重要。

(中國時報)

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