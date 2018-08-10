自比地瓜戰人參 新聞透視》韓國瑜機智妙語 炒熱港都選情

高雄經濟現況持續惡化，酒店業者憤而在會所外牆懸掛「民進黨不倒，經濟不會好」招牌。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

距今不到半年前，高雄市長選舉僅止於民進黨茶壺內風暴，政壇形容綠營初選角逐者「頭過身就過」，誰也沒想到，隻身南下的韓國瑜要錢沒錢、要人沒人，靠一張嘴妙語如珠，竟反客為主引領選戰話題，令冷颼颼的高雄選情躍居一級戰區。

韓國瑜頭髮掉個精光，腦袋卻很靈光，早期的從政經驗，讓他看盡人生百態，遁入市場賣菜，又增加他待人處事的溫度，因此，儘管過去和高雄的淵源不深，但空降參選後，即能在短短數月內看清市政發展侷限，並且「接地氣」地用三言兩語讓鄉親們全聽懂。

他用「又老又窮」批高雄經濟，拿「愛愛摩天輪」談觀光策略，講「高雄人不欠民進黨了」，撼動綠營鐵票區，到處吃「滷肉飯」凸顯樸實，以「地瓜對人參」對比選舉資源差距；每當他興之所至噴金句，綠營議員、黨部就氣得跳腳，輪番上陣反駁、澄清再回批。

韓國瑜的感性創意為選戰注入活力，但理性政策也很重要，高雄最迫切需要提振經濟，以觀光市場來說，近期餐廳、旅館紛傳財務危機，民進黨政府不願承認九二共識，兩岸關係冰凍，高雄陸客全盛時期是2015年，共242萬人次，接下來逐年衰退，2016年166萬人次、下滑45％，2017年116萬人次、再跌42％，比起民進黨執政前少了超過一半。

即使人數大幅減少，去年陸客仍是高雄外來客第1名，第2名日本遊客僅34.５萬人，第3名則是港澳27萬餘人，政府喊了半天新南向政策，東南亞遊客去年雖成長6成，但也只有區區19.5萬人，更被在地店家抱怨消費力低落，實質幫助不大；下一任市長肩頭上的責任，恐怕只會更重。

韓國瑜是否真能夠翻轉選情，距離年底投票還有百餘日，現在難以論斷，可以肯定的是，這條自稱「賣相」不好的魚已引起越來越多選民興趣，再讓魚多游一會兒，能否在港都一躍龍門，就看高雄人如何選擇。

(中國時報)

市長之爭 韓自比地瓜戰人參 高雄經濟衰退 民進黨要負主要責…

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