高雄經濟衰退 民進黨要負主要責任

2018年08月10日 04:10 中國時報 鄭舲 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

為替高雄創造經濟活水，國民黨高雄市長參選人韓國瑜說「把馬子會分人種嗎？賺錢為什麼要分地區？」對此，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡說，高雄經濟不是挺好，移出人口也在增加，如何增加高雄觀光人數，是各參選人應努力的事；因此，韓國瑜的說法正確，畢竟錢不嫌多，誰能替我方創造經濟產能都不是壞事。

對於目前高雄經濟狀況，袁鶴齡說，高雄移出人口不少，經濟成長量能也不夠，還是借貸最高的城市，從數據來看，高雄經濟確在衰退，長期執政的民進黨當然要負責，陳其邁身為民進黨參選人，應提出更具體解決方法。

「這時間點其實不必特別強調陸客、非陸客」，藍委黃昭順則說，高雄原本就是台灣經濟最重要的一塊，在過去吳敦義當市長時代，高雄港是全世界第三名，但經過民進黨執政20年，已經掉到十幾名。

黃昭順說，從遊覽車、夜市業績直掉，到連鎖餐廳陸續關門，民進黨當然有責任；為讓高雄有機會急起直追，選出的市長當然要有具體方法，才能活絡經濟。

實踐大學副教授賴岳謙認為，高雄經濟衰敗是多重因素造成，民進黨要為高雄經濟衰落負主要責任；高雄是空港、海港合一的城市，十大建設時許多重點公司也都座落在高雄，但民進黨執政以來，高雄市長都在做選舉，沒有用心經營高雄經濟建設發展，經濟表現自然越來越糟。

賴岳謙表示，城市發展的重要指標是經濟成長率、人均收入等，但高雄多年來都在「玩虛的」，像是愛河整治、光點城市等，妝點很漂亮，但人均所得減少、工資減少、人口外流、新興企業沒有進駐，讓高雄只是虛有其表，但敗絮其中。

(中國時報)