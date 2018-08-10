防非洲豬瘟 禁陸客參觀牧場

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中國時報
、游昇俯／台北報導

大陸發生非洲豬瘟疫情，行政院賴清德高度關注。農委會副主委黃金城昨表示，非洲豬瘟病毒可以存活將近10天，因此大陸來台的旅客，不管是來觀光或是商務目前，農委會已透過入出境管理局，禁止陸客參觀台灣畜牧場、觀光牧場，這項禁令從7月口蹄疫苗拔針以來一直延續。

為防止口蹄疫，農政單位曾下令禁止陸客參觀台灣畜牧場、觀光牧場；黃金城說，這項禁令適用這次非洲豬瘟疫情，至於前往大陸養豬的台商，農委會也會掌握名單，入境回台時一定會要求隔離1周以上。

農委會副主委黃金城表示，目前在瀋陽發現一例，由於瀋陽最近發生大水災，如果未來1、2周發現有第2例、第3例豬瘟出現，甚至往南移，農委會將加強防疫措施。

黃金城說，由於非洲豬瘟病毒進入動物體內，大約1、2周就會發病，所以觀察期約10天左右，由於全世界有9億多頭豬，其中6億頭養在大陸且都在沿海地區，如果疫情往南傳，台灣就是非常危險的地帶。

賴揆也表示，大陸發生非洲豬瘟疫情，是豬隻的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬都可能感染，發病率與死亡率可達100％，雖非人畜共通的傳染病，但目前尚無藥物或疫苗可治療，一旦豬隻感染即必須全數撲殺，若傳入台灣，將對肉品產業衝擊甚鉅。

(中國時報)

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