藍世聰回擊 政務官為市長背書

2018年08月10日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨籍的北市南港區西新里長邱碧珠因力挺柯P連任，民進黨不再提名她參選。柯文哲日前到里辦公室向邱碧珠致意。（柯文哲競選辦公室提供）

任職北市府民政局長的藍世聰（左，王英豪攝）、顧問周榆修（右，本報資料照片），遭點名為民進黨準備開鍘的對象。

民進黨9月起準備對違反黨紀者開鍘，包括北市「友柯派」也將面臨自行退黨或開除黨籍等處分。台北市長柯文哲昨直言，「政治不需搞到那麼肅殺」；北市府擁有民進黨籍的副市長陳景峻、民政局長藍世聰更挑明，應支持認真做事的人，「政務官就是要為政策辯護、為市長背書，難道部會首長不挺總統嗎？」力挺柯到底的意味濃厚。

逾半民進黨籍里長喊退

此外，因挺柯不被民進黨提名連任的南港區西新里長邱碧珠昨表示，心情非常沉重，講到都想哭，想到加入民進黨18年情感，實在很傷心。她爆料，北市將有一半民進黨籍里長要一起退黨，這幾天會越來越多。

民進黨打算對「友柯派」開鍘，除邱碧珠、高嘉瑜外，陳景峻、藍世聰及市府顧問周榆修都被列友柯名單。柯文哲昨表示，台灣政黨跟社會一樣是多元，政黨應走向較柔性，不是用意識形態檢查同志，或用黨派利益決定是否在一起。

柯籲政治不需那麼肅殺

柯舉例說，藍世聰為民政局長，工作本來就負責社團、組織，總不能說因選舉，就半年不離開辦公室，這沒道理，況且藍也沒去競選總部掛名。

自詡「白綠橋梁」的陳景峻說，當初他到市府協助，是幫人民做事，現在演變成幫柯卻要被開除黨籍，「怪怪的」。況且2000年中央是綠營執政，找來當時新黨的郝龍斌任環保署長，「怎麼用黨外人士可以，我們被人家用，卻引發那麼大風波？」

周榆修續留北市府服務

藍世聰挑明，柯是做事的人，所以支持；他說，身為政務官若不支持政策、市長，不是很奇怪？「難道內閣、政院部會首長不挺總統？不挺行政院長嗎？」至於是否願為姚文智站台，他苦笑，「挺一個人，就不可能再挺另一人。」

做為終身黨員，藍指自己不會主動退黨，但若被開鍘，這是民進黨該思考的問題，因黨紀只能約束黨意，不能約束民意，當兩者有落差時，行使黨紀不能獲得民意支持，反而會對黨造成傷害。周榆修則表示，自己不會退黨，留在北市府是為市民服務、為市政努力，他心安理得。

此外，邱碧珠昨在臉書PO文，「阿珠姨在這感謝大家，為什麼我只是一位小小市民、年紀已60歲了，我求求你民進黨不要再用媒體攻擊我了，我已經受不了。今天我已經生病了，很感謝大家這幾天陪我一路走來。」

她透露，一直是阿扁總統支持者，18年來對民進黨的感情，如今卻被這樣對待，實在很傷心。邱碧珠透露，扁進土城看守所後，煮會客菜整整煮1年，每天都由議員江志銘送去看守所。

(中國時報)